小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天(13日）財經重點。

【1】英特爾下單台積電 生產GPU

外媒引述消息報導，英特爾有意委託台積電生產第二代PC用獨立繪圖處理器（GPU），並採用台積電的7奈米優化後的6奈米製程生產，預計2021年底或2022年初上市，與快速崛起的輝達（NVIDIA）及超微（AMD）相抗衡。

【2】國安基金出清退場 賺34%

國安基金12日召開例行委員會議，公布釋股收入，合計本次國安基金進場時間自2020年3月19日至11月9日止，動用銀彈7.5億元、總計淨利2.58億元，報酬率為34.08％。

【3】去年證交稅收1,502億 破紀錄

財政部12日公布2020年稅收統計指出，受惠台股熱絡，去年證交稅收為1,502億元創上史上新高、年增率64.7％。不過，受紓困政策與疫情影響甚鉅，2020年總稅收為2兆3,804億元、年減3.6％，為近11年來首見負成長，總稅收較預算數短徵405億元，也是近七年首度短徵。

【4】矽力逼宮股王 吹響號角

台股股王大立光穩坐股王寶座邁入第10年，創下史上最長股王紀錄，但近年來利空連連，遭七外資降目標價，12日股價收盤摜破3,000元關卡，盤中最低2,970元，最後收2,990元跌55元；股后矽力-KY則屢創歷史新高，盤中最高衝上2,790元，收2,740元上漲90元，收盤僅相差250元，挑戰股王地位來勢洶洶。

【5】彈劾川普 美眾院周三表決料通過

美國眾議院民主黨員以總統川普煽動叛亂為由，已開始對他啟動二度彈劾程序，並表示將在周三交付此案進行表決。由於民主黨在眾院握有過半席次，預料該彈劾條文將會通過。

(中時新聞網)