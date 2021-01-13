高雄柴山有民眾目擊猴子在車頂上交配，引起熱議。（臉書社團《爆廢公社公開版》／蘇育宣翻攝）

高雄市壽山，俗稱柴山一帶四處可見台灣獼猴的蹤跡，不少獼猴完全不怕人，甚至大膽向人搶食，日前臉書流傳一段影片，有兩隻獼猴大方在一輛白色的賓士車頂上「活塞運動」，事後甚至留下子孫與排泄物，在網上掀起討論。

一位網友12日下午在臉書社團《爆廢公社公開版》發文，內文崩潰表示，他與友人第一次前往柴山喝咖啡，但卻遇上不速之客，擅自爬上友人的賓士車頂車震，原PO目擊了車震現場，還將畫面全程錄下來。

透過短短的影片可見，公獼猴從後方快速的抖動了幾下，就開心地離去。原PO還說，猴子還留下了精液與糞便在車頂，他邊清理時還要一邊忍受味道，擦到臉都綠了。原PO甚至自嘲說：「可以簽樂透加威力彩了」。

文章在網路擴散後，網友全笑翻，截至截稿時間吸引逾5000位網友留下表情貼，不少網友留言回覆，「一日七次，次次七秒，外號柴山車頂小旋風」、「高清無碼」、「懂玩，還知道要挑賓士的」、「連猴子都知道有賓士就有妹」、「猴子也會走後門喔？不然怎麼馬上大便」。

(中時新聞網)