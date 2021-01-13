一名網友爆料，她前年買了某知名家具品牌的床頭櫃，不料櫃上的玻璃日前突然自爆，玻璃噴飛4公尺遠，所幸當下房間沒有人；她向客服反應後，對方先將責任推給店家，不但說維修要加價，之後還改稱玻璃是「附屬品」無法保固，她說當初購買時店員強調沒發生過爆炸案例，讓她對於此客服流程完全無法接受。

該網友在臉書爆怨公社發文表示，她前年11月買下某知名廠牌的床頭櫃，不料櫃上的玻璃在房間均溫20度、無外力撞擊下爆裂，玻璃碎片最遠噴飛4公尺遠，幸好當下沒有人躺在床上，家中2個月大的嬰兒也沒有在現場；她之後聯絡該廠牌客服，客服再轉交原店家後，店家的回應竟是「再訂一片玻璃費用是550元。」

知名大廠的床頭櫃玻璃自爆，廠商稱玻璃屬附屬品，不在保固範圍，讓消費者氣炸。（圖／翻攝自臉書爆怨公社）

該網友暴怒表示，玻璃是自爆，而非她弄破，「我們需要的是有人了解狀況，而不是跟我說那個玻璃多少錢」，她再度向客服反應，結果同樣是原購買店鋪的人員到家中拍照，事後再得到回覆「主體（床頭櫃）本身有保固，但上面的玻璃是附屬品」，因此不在保固範圍。

該網友說，當初購買時店家沒有告知玻璃是附屬品，展示時也是一整組賣的，「所以我買他們家的東西還要問，請問哪個是主體，哪個是附屬品？」她說當初購買時，門市人員還強調是強化玻璃，沒有遇過破掉案例，「這樣的流程真的是該公司的標準作業程序？完全不顧及顧客感受，我無法接受。」

許多網友看到該廠商的處理流程後，紛紛留言表示，「太可怕了吧，萬一受傷怎麼辦」、「玻璃都有一定機率會自爆，店家應該要負責的」，也有人反應該店家許多商品都有瑕疵，售後服務也很差。

(中時新聞網)