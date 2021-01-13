桃園某醫院傳出照顧新冠病患醫師確診，成為首例台灣新冠醫師感染個案（第838例），台大兒童醫院院長黃立民直言，照顧人力不足容易讓醫護人員疲累，當精神不好就容易出錯，感染管控就不好，收治新冠患者醫院要有妥善人力調配制度；黃立民建議，接觸者400多人要很小心，最好核酸和抗體都驗2次。

黃立民表示，人難免都會出錯，他雖不清楚指標醫院中，每位醫師或護理師要照顧多少病人，但用經驗判斷，感染科醫師通常都有點過勞，照顧感染者或疑似感染者，人員最好能夠輪調，讓人員能有休息機會。「也不要有照顧1整年都沒事，就覺得自己很好，都會有些鬆懈，人都會出錯，重點在於怎麼減少錯誤。」

台大兒童醫院院長黃立民提醒，照顧疑似或確診新冠患者，人力一定要足夠，給予妥善休息時間，才能降低犯錯機會，做好感染管控措施。（圖／NOW健康提供）

針對眾多接觸者，黃立民強調，一定要認真採檢化驗，最好核酸與抗體都要檢驗2次。核酸檢測做1次敏感度50%，做2次敏感度也僅提升至75%，還是有漏掉確診患者機會，醫院內有人感染，所有接觸者都要非常慎重看待，隔離完最好都要驗抗體，絕對要多檢查幾次。

今日中央流行疫情指揮中心記者會中，指揮官陳時中說出，第838例醫師個案發病前，曾協助新冠重症個案插管，是否有可能因插管導致感染，讓許多人都產生懷疑。但指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳則說，負責插管醫師是麻醉科醫師，感染醫師僅在旁協助，插管不一定會導致感染。

黃立民則說，插管關鍵在於知不知道病人有沒有感染新冠，如果知道是確診病患，理論上應該防護措施作得很完善不會感染，如果發生感染，就有可能沒有遵守管控措施，感染醫師可能不是在插管時感染，也有可能在插管時，覺得協助問題比較小，摸到床緣但手沒有洗乾淨也可能感染，病房環境都是病毒。

黃立民指出，台灣醫護人員其實做得不錯，一年來疫情相對平靜，就是要落實感染管控措施，一定要讓執行人員有休息機會，只要疲倦，管控措施就有可能出錯。台灣鎖國是為了等疫苗，不是為了鎖國而鎖國，指揮中心必須對物資與人力做好良好儲備。只要指揮中心都很清楚、人力物力足夠，就不容易出錯。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)