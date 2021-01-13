台灣發生首起醫師（案838）院內染疫事件，其護理師女友（案838）也確診新冠肺炎。對此，國民黨前立委孫大千質疑，「到底是誰害了台灣的醫護人員？」讓他們在沒有施打疫苗的情況之下，還要在第一線和病毒搏鬥，並提出4個問題，請民進黨政府不要迴避。

先前傳出民進黨一名吳姓立委介入疫苗採購案，背後涉及百億元龐大利益，孫大千怒問，到底是誰在大發國難財？檢調單位面對這麼明顯的一件弊案，難道通通都睡著了嗎？並要求蔡英文總統給人民一個交代。

中央流行疫情指揮中心公布2醫護確診，孫大千今（13）日在臉書4問民進黨政府。第一，衛福部長陳時中早在去年就向國人預告，對於疫苗已超前部署，且早就胸有成竹，當許多國家都在為醫護人員施打疫苗時，為什麼到現在台灣的疫苗仍然不見蹤影呢？

醫護染疫，孫大千針對疫苗進度提出4點質疑。（圖／摘自孫大千臉書）

第二，原去年聖誕節前夕，台灣就可以藉由東洋公司取得第一批200萬劑的疫苗，供醫護人員施打，為什麼採購政策一夕翻盤？究竟是東洋公司無能？還是政治力量介入呢？

第三，孫大千表示，台灣並不需要一位駐聯合國大使的來訪，但是卻急需一批疫苗，保護第一線的醫護人員。既然民進黨和川普政府兄弟情深、台美關係緊密融洽，為什麼不能夠拜託川普政府協助台灣先取得一批疫苗，讓醫護人員可以優先施打呢？

第四，衛福部改變疫苗採購的合作對象後，究竟要拖到什麼時候才能夠取得疫苗？為什麼不能夠公開透明的給台灣人民一個時程表呢？

(中時新聞網)