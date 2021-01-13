厄文(Kyrie Irving)請假開趴慶生的影片曝光之後隨即引來批評，曾在騎士一起摘冠的前隊友傑佛生(Richard Jefferson)在ESPN節目上直言，如果那段影片確定是發生在防疫期間，那麼厄文真的是一個非常自私的人。

傑佛生說：「厄文可能不在乎外界的觀感，但聯盟還是很介意的，特別是世界正在發生這些(新冠疫情)。看看那些深受其害的球員，像是唐斯(Karl-Anthony Towns)。」

「假設這(慶生影片)確實是最近發生的，唐斯在場上看到厄文會做何感想？想說我為此失去母親，你卻在做這種事，你除了身邊自己人，你毫不關心可能影響其他人。」唐斯的母親與6位家族成員病逝於新冠肺炎，他開季前再度貼文表達他的沉痛。

火箭哈登(James Harden)先前也被抓到群聚開趴，傑佛生說：「哈登的情況不同，他本來就想離開球隊了。布魯克林籃網明明是厄文想要效力的球隊，他和杜蘭特(Kevin Durant)說好要在此建功立業，但他的所作所為卻完全相反。」

「如果你不快樂，就去尋求幫助，你不想打球要去加入社運，我們也會支持你，但是聯盟和球賽不會停下來等你的。」傑佛生又說了很多話苦勸厄文回頭，不要虛擲自己寶貴的職業生涯。

(中時新聞網)