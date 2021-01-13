女星何如芸近年復出螢光幕，拍攝的本土劇八點檔《炮仔聲》殺青後，讓她更有時間在臉書與粉絲互動分享近況，不過昨(12日)半夜卻透露因為父母老邁，已經連續3天半夜跑急診室，坦言：「我們心都要碎了」，讓粉絲紛紛留言關切。

何如芸表示近年父母老邁，在急診室外面徘徊似乎已成常態，但這週卻連續3天半夜跑急診室，尤其看見醫護人員推著病床邊喊借過衝向急診室，讓跟在後面奔跑的家屬心都要碎了，對她而言急診室是最接近上帝或撒旦的地方，甚至會突然像電影回放般，所有回憶一一湧現讓人措手不及，不禁感嘆：「真的沒有道理等到最後一刻才說我愛你」。

不過家人在治療後病況已穩定，並轉往普通病房觀察，對此何如芸表示：「謝謝你們照顧我們摯愛的家人，除了敬重，還有很多很多的感激」，讓她即便在只有9度的寒冬中，也感受到滿滿的溫暖。

對此網友紛紛留言：「照顧老人家真的心力交瘁，尤其是在急診室，要照顧好自己才能有體力照顧長輩」、「我懂得在急診室的陪伴著急無助，真的是要及時說愛」、「祝家人一切安好，恢復順利，妳也要好好照顧自己」。

(中時新聞網)