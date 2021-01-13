寒流掃尾加上輻射冷卻，今早全台寒冷，但白天起將逐漸回溫，日夜溫差大，氣象主播賴忠瑋表示，今白天起到周五3天全台回溫，天氣晴朗穩定，但晚上還是會降到11至13度左右，周五晚上接近寒流等級的冷空氣南下，周六、日全台降溫，北台灣轉濕冷，最冷時間在周六到下周一清晨，北台灣10度、南部11到13度，下周二回溫。

賴忠瑋在臉書表示，今天這波寒流在昨(12日)晚逐漸減弱，不過輻射冷卻效應使今天清晨比昨天更冷，桃竹苗空曠地區甚至降到2度，全台最低溫苗栗縣頭屋1.7度。白天的氣溫回升至20度，但今晚到明(14日)晨因夜間輻射冷卻效應強，全台又會降回11到13度。

氣象專家賈新興今早也在臉書表示，今晨是地球踢被子，平地最低溫比預期的更低出，現在苗栗國一測站甚至測到零下1.8度的低溫，平地站最低溫淡水5.5度，但等太陽出來上班，就舒服了。

賴忠瑋說，周四、五(14、15日)全台各地持續晴朗穩定，氣溫逐漸回升，周五晚上又一波冷空氣南下，強度相對較弱，但北部、東北部氣溫還是會降到10度，南部和東南部降到11到13度左右，接近寒流等級，周六、周日(16、17日)全台氣溫再降，北部、東北部轉濕冷，氣溫降幅最明顯的時間是周六，氣溫最低點落在下周一(18日)清晨，下周二(19日)才緩慢回升。

賴忠瑋說，這波冷空氣的水氣不算多，不過迎風面的北部和東北部在周末仍會有陣雨，下周一水氣就會明顯減少。

(中時新聞網)