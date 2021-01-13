美國駐聯大使克拉芙特（Kelly Craft）原訂今訪台，美國國務院於美東時間1月12日突發布聲明表示，為確保美國新舊政府順利完成交接，取消本週所有官員出訪計畫，克拉芙特訪台也取消。退役上校、台灣戰略研究學會執行研究顧問李黎明則警告，川普目前醜聞、案件纏身，台灣一味親美，恐被即將上任的拜登新政府視為「川普同路人」。

李黎明今日接受香港媒體《中評社》訪問表示，美國如果真心對台灣友善，不會等川普將卸任才推出這一系列惠台政策，這就如古文所言「口惠而實不至，怨災及其身」，尤其下一句是更可怕的；李諷刺道，台灣面對美國的行徑，已經任勞任怨到難能可貴的道德情操，但是國際間本無道德的成份，美國都已經要政權交接了，台灣還傻傻的抱以期待、還希望人家回報，那就不是政治智慧的問題，是尊嚴問題了。

面對克拉芙特與駐荷蘭大使的動作，李黎明直呼不尋常，因為即便克拉芙特來台，這也並非她的「本業」，而是一種「兼差」性質，沒辦法帶來太大政治效應。李強調，外界傳言克拉芙特來訪，是要討論台灣在國際組織的參與甚至入聯的議題，這樣的觀點顯然太過於自信，逞一時口舌之快而忽視敏感且嚴峻的可能後果。

李黎明指出，台灣當前最需要的就是「沉穩」，蔡政府若高明，就必須以不隨之起舞的態度維持主體性，例如主動向川普丟出「議程表」，向美方提出爭取與質疑，而非是傻傻滿心期待最後卻落空；若蔡政府能做到這點，一方面，是向川普及拜登新政府展現「台灣不是任人擺布的棋子」；一方面，也為台灣恐被拜登新政府視為「川普同路人」找自身利益與出路。

(中時新聞網)