宏碁(2353)發表全新Nitro 5電競筆電以及Aspire 5與Aspire 7系列筆電，全面搭載AMD Ryzen 5000系列行動處理器。全新一代AMDRyzen行動處理器提供筆電高速、高效的性能表現，最高可支援八核心處理器，且採用新一代RAM，結合低耗能高頻記憶體，數據處理速度最高可達兩倍，Nitro及Aspire系列讓市場耳目一新。

最新NVIDIA GeForce RTX 30系列筆記型電腦GPU，採用NVIDIA Ampere 架構能顯著提升效能高達2倍，且導入專用於輕薄型筆電的第三代Max-Q技術；此外，亦能提供《電馭叛客2077》及其他頂級遊戲令人驚豔的光線追蹤遊戲體驗，並提供創作者使用數百種強化顯示技術的應用程式，以發揮無以倫比的創作內容。

Acer Nitro 5系列筆電性能配置均衡，專為追求高效能的休閒玩家所設計，無論是想探索不同的遊戲世界，或是內容剪輯，Nitro 5都能輕鬆達成，滿足所有玩家需求。

宏碁旗下熱門電競筆電Nitro 5系列全面升級，最高可支援AMD Ryzen 9 5900 HX行動處理器以及NVIDIA GeForce RTX 3080筆記型電腦GPU，性能強大，是電競遊戲迷的最佳首選。全新Nitro 5搭載強大處理器及顯示技術組合，且配備兩組M.2 PCIe、SATA SSD（最高可達2TB NVMe SSD / 2TB HDD），最高支援32 GB的DDR4 3200 RAM，同時配載Killer E2600及Wi-Fi 6，提供超高速網路傳輸。

全新Nitro 5 提供15.6吋及17.3吋兩種螢幕尺寸，可選擇搭載165Hz螢幕更新率的QHD顯示器或360Hz螢幕更新率的FHD顯示器，皆具備3毫秒的超短反應時間，提供無殘影、高清晰的影像呈現。

全新Aspire 7 系列搭載全新AMD Ryzen 5000系列行動處理器，結合NVIDIA GeForce GTX 1650 GPU，滿足專業人士與玩家的高端需求。Aspire 7強勁效能容納在2.15公斤便攜機殼之中，無需在重量與性能間取捨，可隨時隨地進行遠距辦公；此外，更搭載32GB的DDR4記憶體、支援高達1 TB PCIe SSD[1]大容量，超強效能可滿足各種工作需求。

全新Aspire 5 主打強大新型的AMD 5000系列行動處理器、AMD Radeon RX 640 GPU及24GB記憶體，最高可支援1 TB M.2 PCIe SSD NVMe 或2TB HDD，能同時運行多款應用程式，快速、有效率地滿足使用者的多工需求，Aspire 5相當適合兼職部落客、攝影師或學生等有強大性能需求卻預算有限的使用者。

(時報資訊)