圓展(3669)再宣布推出高階Pro AV解決方案AVer PTC300N系列AI自動追蹤PTZ攝影機，全面升級支援NewTek NDI視訊協定，以獨步全球的AI自動追蹤技術，搶佔錄製與直播市場。適用於教育、政府、企業、運動、電競、娛樂、醫療以及宗教等產業的活動直錄播需求。

PTC300N系列在台灣銷售PTC310HN及 PTC310N二款型號，支援IP影像傳輸介面，並相容NDI HX2協定，使用者僅透過一條IP網路線，就能連結所有影音製播設備，在網路環境中進行雙向溝通，大幅降低線路成本、擺脫線材訊號傳輸的限制，簡化製播工作流程，實現高穩定、低延遲的即時影音串流。因此，PTC300N系列可延伸支援所有透過NDI協定傳輸的影音製播設備，包括導播台、圖像系統、擷取卡等，同時傳輸與接收多個訊號，相互分享影音內容。

PTC300N系列乘載圓展最先進的AI影像處理科技，有效強化搭配NDI技術所帶來的效益：

一、AI自動追蹤技術：AI人形辨識可準確鎖定並追蹤講者，講者追蹤與區域追蹤兩種模式能讓使用者依據需求選擇；簡單好用的「一鍵即追」功能，一個按鍵就可秒切換追蹤目標。

二、4K超高解析度：PTC310HN搭載頂規感光元件，可將影像內容的質感最佳化，真實呈現所有細節與色彩，讓影像更鮮明，錄製專業又清晰的影音內容。

三、12倍光學變焦及2倍無損變焦（Sensor Zoom）：具備12倍光學變焦，加上無損變焦的加乘，放大倍率可高達24倍，清楚捕捉舞台上的所有動作。

四、流暢的運鏡控制：仰賴精確且穩定的機械馬達技術，使用者能隨心所欲、不受干擾地進行上下，左右平移、放大縮小畫面，無時無刻追蹤講者。

除了硬體設備之外，圓展更同步發展軟體解決方案，以整合旗下所有PTZ攝影機。Windows用戶專用的PTZ Management及iPad專屬的PTZ Control Panel App，皆有助於使用者直接透過行動裝置管理超過百台PTZ攝影機。此外，CaptureShare軟體支援MacR與 WindowsR系統，使用者能結合圓展PTZ攝影機與實物攝影機，用電腦就可輕鬆進行混合式教室（Hybrid Classrooms）遠距教學的影音錄影和線上直播。

圓展累計去年全年營收為40.65億元，年增89.9%。去年全年營收改寫歷史新高！總經理許起裕表示，後疫情新生活常態可望延續，看好產品動能延續，將力拚今年全年營收保持雙位數成長。

(時報資訊)