繼去年2月29日北部某醫院出現9例群聚確診者，昨（12日）台灣再次出現院內感染，為一名醫師（案838）與護理師（案839），讓許多民眾擔憂面對此狀況，就醫時該如何自保，而衛福部與多名醫師也提醒民眾可透過五招自保。

指揮中心昨宣布新增2例本土個案，為一名醫師（案838）與護理師（案839），兩人在同一醫院工作，個案之醫院接觸者匡列464人，引起各界關注，也讓一般民眾擔心院內感染再現，若有需求看病該怎麼自保，對此，衛福部網站與多名醫師皆曾分享安心就醫的小撇步。

一、出入戴口罩

民眾進出醫院務必全程配戴口罩，而平時在室內、密閉空間或搭乘大眾運輸工具，也一定要配戴口罩，並注意不要用手觸摸眼鼻口，養成並落實良好衛生習慣。

二、落實勤洗手

疫情期間勤洗手！洗手要用乾淨流動的水且使用肥皂，每次至少洗20秒。如果暫時無法用清水洗手，可先用含酒精的乾洗手液替代，但還是以肥皂洗手的效果最佳。

三、消毒不可省

在醫院看病的常用物品，像是健保卡，回家應噴酒精消毒；另回家之後，最好立刻把穿去醫院的衣物換下來洗。

三、減少進出醫院

如果沒有特別緊急的狀況，最好避免進出醫院，也盡量謝絕訪客探病，減少自身和他人暴露在感染的風險之中，另外

四、少去人多之處

新冠肺炎疫情期間，非必要應盡量避免參加大型活動，並減少進出人群聚集場所

(中時新聞網)