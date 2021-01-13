每個人都希望新的一年自己能財運亨通、身體健康，其實只要多留意臥房的擺設，就能輕鬆幫自己與家人招來財富及健康喔！星座命理專家昨（12）日就在臉書公布8個房間擺設的改運秘招，快來看看自己和家人朋友的房間有沒有不小心觸犯哪些禁忌吧！

▍招健康別做錯

一、床頭靠窗

床頭靠窗會有空氣流動，讓人有涼意，難以入眠，也容易因為一點風吹草動就驚醒，睡眠時難心安，嚴重時會影響健康，連帶減少財運。解決方法：用厚一點的窗簾將窗戶遮蔽，或是購買一個高一點的床頭板遮住。

二、床靠廁所

廁所是污穢之氣的來源，如果床緊靠著廁所的牆壁，也就等於你正浸在污濁之氣里。另外，廁所濕氣重，如果長期睡靠近廁所，身體會比較潮濕，容易水腫，對腦部和腎臟產生不利影響。解決方法：一定要將床搬離廁所牆邊。

三、昏暗潮濕

房間最忌諱沒有陽光，陰暗的房間會顯得潮濕、陰暗，還會在身體累積濕氣，危害健康，特別是肺部、支氣管、呼吸道的部分最為嚴重。解決方法：白天一定要開窗，讓陽光照進房間，房間內如果沒有窗戶，就要使用除濕機，健康最重要。

四、新年方位重點提醒

★2020病符方：正南方

病符會引發疾病和災禍，2020年正南方位要避忌黃色（屬土）和紅色（屬火）以免進一步增強災星的力量。另外，不宜動土，若大門丶臥室丶廚房等正好落在正南方，可於門口放置一張灰色或白色地毯輔助化解。

▍聚財氣這樣做

一、財位明亮

一般來說，明財位就在離門口最遠的對角，這個地方請務必保持乾淨、整潔，你總不希望髒亂的環境嚇跑財神爺。但也不能空空的，什麼都沒有，這也代表錢財落空，難以聚財。最好的方式是點一盞明燈，幫財神爺照亮道路。這個方位也很適合擺放你的床，有助個人財運提升。

二、床頭聚寶盆

招財、聚財可以在床頭櫃上擺放聚寶盆，最好是圓形或是橢圓形的瓷器，有圓滿之意。切記不要用透明玻璃材質，因為財不露白。聚寶盆里可以放入五色水晶，綠、紅、黃、白、黑即對應木、火、土、金、水五行，以及東、西、南、北、中五方。水晶上可以擺上各國錢幣，代表能聚集八方財富。

三、風水掛畫

臥房內可掛一些招財的畫作，一方面裝飾牆面，另一方面是掛上對的畫作，能幫助風水旺運。

★鯉魚畫：＂鯉＂諧音＂利＂，象徵著盈利、收益或者財富。如果有做投資，可以掛有鯉魚的畫作。

★牡丹畫：牡丹盛開的姿態，勝似佛手招財，作為＂花中之王＂，牡丹的雍容華貴，能為你帶來福祿、招財之好運，有著一生享不盡的榮華富貴。

四、新年方位重點提醒

2021的太歲方在東北方，如果居家的大門在東北方，代表你的居家風水在2021年會非常旺。如果居家的東北方在廁所，則是吉神入凶方，吉神不吉，反凶。是不利的狀況。容易造成家人的健康不佳。

如果居家的東北方在廚房，則犯了「常動犯凶」的禁忌。因為太歲方可坐不可向，宜靜不宜動。化解居家風水犯太歲的問題，可在太歲方掛上太歲符，提醒自己，不要犯居家風水忌諱。

(中時新聞網)