新北市汐止區今（13日）大同路二段，今天清晨一輛汽車不明原因突然急駛一路往路邊機車停車格直衝，直接對路邊停放的機車猛刷，總計有機車共11輛遭撞倒受損，形成路邊奇景，讓民眾覺得不可思議，所幸事發當下無行人、機車經過、無人傷亡，目前汐止警方已經傳喚肇事車主到案說明，肇事原因警方調查當中。

新北市汐止區一輛汽車因不明原因突然靠路邊機車格行駛，直接衝撞路邊機車共11輛。（圖／翻攝自臉書汐止集團）

新北市汐止區一輛汽車因不明原因突然靠路邊機車格行駛，直接衝撞路邊機車共11輛。（圖／翻攝自臉書汐止集團）

新北市汐止區一輛汽車因不明原因突然靠路便機車格行駛，直接衝撞路邊機車共11輛。（圖／翻攝自臉書汐止集團）

(中時新聞網)