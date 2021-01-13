汐止轎車衝撞機車格 11輛機車一次刷倒慘況曝光 08:522021/01/13 中時新聞網 宋原彰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市汐止區一輛汽車因不明原因突然靠路邊機車格行駛，直接衝撞路邊機車共11輛。（圖／翻攝自臉書汐止集團） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市汐止區今（13日）大同路二段，今天清晨一輛汽車不明原因突然急駛一路往路邊機車停車格直衝，直接對路邊停放的機車猛刷，總計有機車共11輛遭撞倒受損，形成路邊奇景，讓民眾覺得不可思議，所幸事發當下無行人、機車經過、無人傷亡，目前汐止警方已經傳喚肇事車主到案說明，肇事原因警方調查當中。 新北市汐止區一輛汽車因不明原因突然靠路邊機車格行駛，直接衝撞路邊機車共11輛。（圖／翻攝自臉書汐止集團） 新北市汐止區一輛汽車因不明原因突然靠路邊機車格行駛，直接衝撞路邊機車共11輛。（圖／翻攝自臉書汐止集團） 新北市汐止區一輛汽車因不明原因突然靠路便機車格行駛，直接衝撞路邊機車共11輛。（圖／翻攝自臉書汐止集團） 清晨恐怖3連撞車禍 年輕保全遭輾慘死車底 貓咪衝馬路 中市駕駛急閃躲整車翻覆 (中時新聞網) #衝撞 #車禍 #大同路 #轎車 #汐止 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中保全騎車自摔 2分鐘內遭3車連續衝撞卡車底身亡 09:572021/01/12 社會 新手駕駛上路誤踩油門 衝撞連鎖炸雞店 12:432021/01/12 社會 熊貓女外送員送餐遇橫禍 轎車高速追撞噴飛重落地 14:242021/01/07 社會 高雄男醉駕海神撞機車 騎士送醫開刀中 12:382021/01/12 社會 國道3號3車大追撞 轎車為閃帆布被衝到180度倒轉 11:572021/01/07 社會 國道1號大貨車卡分隔島 科技男追撞亡 04:102021/01/11 社會新聞 如爆炸現場 花蓮深夜飛車衝撞 14汽機車遭波及 15:572021/01/09 社會 南市自小客疑闖紅燈 撞傷女騎士肇逃 18:582021/01/12 社會 畫面曝光！外送員深夜趕單 過彎自撞電線桿噴飛亡 11:472021/01/07 社會 國道中山高麻豆段3車連環撞 2人受傷無生命危險 14:582021/01/12 社會 吊掛大貨車勾斷電線 台南善化區停電 12:382021/01/11 社會 社會熱門新聞 萬里救女1／美籍高階工程宅遭台女榨乾 慘欠大筆貸款還得跨海爭女兒 - 社會 期末考出門前被衝康 女大生洗完澡浴室門鎖死 密室脫逃靠狠招 - 社會 警界高層異動名單批准了 黃明昭、黃宗仁接高雄與新北局長 - 社會 14歲少女用肉體抵房租 嘿咻軍人還錄下性愛影片 - 社會 柴山獼猴賓士車頂玩車震 車主全程觀賞還得清子孫與大便 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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