美國眾議院於美東時間周三(13日)料將通過美國總統川普(Donald Trump)任內第2次彈劾案，前夕又痛失最大金主。美國賭王、拉斯維加斯金沙集團(Las Vegas Sands Corp.，常縮寫為LVSC)周二發表訃告，創辦人兼集團主席阿德爾森(Sheldon Adelson)因治療腫瘤引起併發症病逝，享壽87歲。

據非營利組織美國響應性政治中心(Center for Responsive Politics)統計，阿德爾森夫婦在去年大選向共和黨人和保守派事業團體捐贈2.18億美元，是共和黨最大金主。他在川普近2屆大選都是最主要支持者，雙方4年來保持定期聯絡。

阿德爾森生於波士頓，出身貧困猶太移民家庭，白手起家，在拉斯維加斯、澳門、新加坡建起眾多賭場和酒店，其中最有名就是威尼斯人酒店(The Venetian)，還擁有集團專用商務噴射機隊，規模達16架。據外媒統計，截至本周阿德爾森淨資產334億美元，在全球富豪榜名列第38。

政治上阿德爾森是著名保守派，被賭場業各工會深惡痛絕，經常受批評。外交上他堅決反對巴勒斯坦獨立建國，據信川普承認各方爭奪的耶路撒冷是以色列首都、承認以色列對戈蘭高地領土主張，都是受到阿德爾森影響，因此阿德爾森在以色列強硬民族主義右派分子中也有很高聲望。

川普透過聲明稱阿德爾森「實現了真正的美國夢」，並讚揚其在美國、以色列外交中貢獻，共和黨籍前總統小布希(George W. Bush)也表示為朋友離世感到哀悼。

(中時新聞網)