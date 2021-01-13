先前傳出國內殯葬大亨李世聰病重，龍巖集團去年底計畫由李世聰長女李凱莉，消息傳出後震驚業界。但近日有媒體發現，李世聰目前已經出院返家休養，身體狀況看起來非常健康。

根據《鏡週刊》報導指出，龍巖集團總裁李世聰於1日時傳出罹患「神經膠質細胞瘤」，龍巖集團甚至為此在去年底緊急啟動接班計劃，交由李世聰長女李凱莉接掌董事長一職。而近李世聰疑似身體康復出院，在回醫院追蹤病情時被媒體拍攝到，看起來身體還算硬朗。

而有內部人士指出，去年10月底時，李世聰突然感覺身體不適，緊急送醫後，原以為是腦中風，但治療兩個禮拜後沒有任何好轉，更進一步檢查之後，才知道是罹患腦瘤。

李世聰不僅開刀處理腦瘤，還有進行標靶治療、化療，目前復原狀況良好，當天前往醫院主要是回診看報告，狀況算是穩定。但由於李世聰罹患的疾病相當棘手難纏，於是提早安排長女接班，自己來對抗病魔。

雖然目前李世聰仍掛著龍巖總裁的身分，但他早已安排女兒李凱莉出任董事長，有科技與會計背景的王群中則是擔任總經理，計畫讓兩人在公司的規劃與營運管理上分工管理。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)