看準桃園青埔商圈大量人流， 和億生活集團旗下新加坡米其林美食「了凡油雞．燒臘．飯．麵」，正式插旗桃園華泰Outlet，為慶祝桃園華泰店開幕，1月15日起祭出「買一送一」活動，凡消費任一主餐即送價值100元了凡招牌油雞兌換券乙張，了凡會員另有獨享優惠，1月15日至2月28日，消費任一主食，出示電子禮物券即可免費升級組合餐，送鮮燙高麗菜乙份，全台門市皆可兌換。

新加坡「了凡油雞．燒臘．飯．麵」，2016-2019連續4年獲頒米其林一星，為世界首家米其林一星小販；品牌創辦人陳翰銘：「天下沒有一流的食物，只有一流的廚師！」平凡價格、不凡美味 打破米其林傳統。油雞、叉燒、燒肉、排骨為招牌四大菜色，其中油雞更是摘星推薦！食材選用台灣本土肉雞，肉質軟嫩鮮甜，搭配由當歸、八角等中藥材獨門調配的醬料整隻熬煮，讓雞肉完整吸收，外皮呈現油亮的焦糖色光澤、肉質滑嫩多汁；特別挑選營養價值豐富且質樸的黃豆作為配菜，將其至高湯煮軟後加入熬煮完油雞後的醬汁調製入味，吸入油雞香氣，加乘油雞呈現多層次美味。

了凡桃園華泰店位於桃園華泰名品城2樓美食街，一次滿足逛街購物、吃美食的雙重享受，由於疫情持續延燒無法出國，民眾生活型態改變，國旅盛行，桃園青埔商圈適合家族出遊，祭出多人分享餐送現金活動，即日起至2月10止，凡點多人分享餐即可獲得米其林現金券（限下次使用），2人分享餐送$200米其林現金券、3人分享餐送300元米其林現金券、4人分享餐送500元米其林現金券，以最超值米其林餐點回饋顧客。

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