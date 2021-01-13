華碩於台北時間13日凌晨舉行CES 2021首場線上新品發布會「ROG For Those Who Dare」，推出電競品牌ROG玩家共和國家族中的Strix Scar、Strix Scar G、Zephyrus等系列，和具有外接顯卡模組的Flow X13等八款電競筆電新品，且全數採用超微AMD Ryzen 5000系列行動處理器平台，大舉擴展AMD的電競筆電系列產品線。

因應近一年來疫情改變了人們工作及生活型態需求，此回的ROG電競筆電新品皆納入使用者在遊戲及工作間轉換的多工需求考量，導入AI雙向降噪功能、同時強化音效，並從外觀設計加重時尚質感，進一步轉化過往的高調重電競感為低調。

華碩並首度在ROG電競系列筆電中採用上採用液態金屬為AMD CPU降溫，而全新的Arc Flow風扇亦可在提升氣流散熱效能的同時，不增加噪音、同時可自動清潔散熱模組，以確保可長時並穩定的散熱效能。

可搭配輝達NVIDIA GeForce RTX 3080超小型XG外接顯示卡盒的ROG Flow X13，本機配置GTX 1650顯卡，外接eGPU後能為其帶來媲美全尺寸顯卡的繪圖效能，可讓使用者在高效率工作、及享受硬派遊戲間輕鬆轉換。

ROG Flow X13採用360°翻轉螢幕設計，可選配120 Hz FHD或高解析度4K觸控螢幕、並支援觸控筆輸入，畫面比例皆為16：10，支援Adaptive-Sync且通過Pantone Validated認證，電池續航力則長達十小時，隨附的100瓦Type-C PD充電器，在30分鐘即可將電力快充至達50％。

ROG Zephyrus系列去年以導入AniMe Matrix LED顯示器上蓋的G14機款受到矚目，今年除了升級CPU及GPU外，上蓋顯示器還新增了電子寵物動態功能，而G15則換掉上蓋、改採炫彩反光背板，配合金屬反光邊條的ROG雷射標誌，大幅強化外觀的低調時尚感。

至於配備可作為第二螢幕之ROG ScreenPad Plus的Zephyrus Duo 15 SE，除了進一步改善ScreenPad Plus的抬升角度，螢幕也升級至同樣經過PANTONE Validated認證、支援Adaptive-Sync技術的120 Hz 4K高畫質螢幕，或是具有3 ms反應時間的300 Hz FHD高幀數螢幕。

另ScreenPad Plus下方並增設協助散熱的進氣口，透過升級的Active Aerodynamic System Plus（AAS+）散熱系統，可讓更多電能傳送至CPU及GPU、而不增加運轉噪音。

ROG Strix SCAR及Strix G系列則分別推出15及17吋機款，上蓋保留背光ROG信仰之眼的外觀設計，相對其它機款來得高調、具重度電競感。四款新品的機身尺寸及厚度都較去年進一步縮小，屏占比也在邊框縮減後有所提升。

其中，ROG Strix SCAR 17最高可配置360 Hz FHD、3ms反應時間的顯示面板，或具備DCI-P3色域的165 Hz WQHD面板，此外，其採用具備單鍵RGB燈光效果的光學機械式鍵盤，1.9 mm鍵程及零延遲特性，大幅提高輸入時的即時反應。

另在發表會中登場的還有首款搭載「ROG RX 青軸」的光學機械電競鍵盤ROG Claymore II，並配備磁吸式腕墊及能自由安裝於左、右側的可拆式數字鍵盤。另內建19,000 dpi感測器的電競滑鼠ROG Gladius III Wireless，與全球首款配置雙HDMI 2.1的32吋電競螢幕ROG Swift PG32UQ，也同步現身。

至於隱藏版升級新品ROG Strix GA35電競桌機，今年也提升至最高配置AMD Ryzen 5950X CPU及NVIDIA RTX 3090獨顯的規格。

華碩預計多項電競新品最快在1月26日解禁後即上架開賣或預購，ROG Swift PG32UQ則將於第一季末時上市。

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