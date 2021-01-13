很多人可能都有過這樣的經驗：冬天寒流來襲，手腳凍得睡不著，只好懷裡揣個暖暖包帶進被窩，或者乾脆整晚用電毯。其實，這些都是不安全的使用方式，錯誤使用輕則燙傷，重則可能漏電傷人，甚至引起火災。

市售貼身保暖商品主要分為暖暖包、懷爐、熱水袋、電毯等4大類，該怎麼使用才安全？

●暖暖包

每個單價只要10元左右的拋棄式暖暖包，是許多怕冷的人最愛的寒冬良伴。它的成分是鐵粉、水、活性炭、蛭石與食鹽，拆封後，透過鐵粉氧化的過程來放熱；根據現行國家標準規定，拋棄式暖暖包最高溫度不可超過70度。

因此，購買暖暖包前，消費者除了檢查包裝上的保暖「持續時間」外，還要注意「最高溫度」與「平均溫度」，並詳讀警告標示。

雖然暖暖包的溫度不高，但是如果貼附在身體同一個部位過久，熱能累積仍會造成低溫燙傷。例如有人怕頸部吹風受寒，用圍巾把暖暖包固定在脖子上，一圍就是一兩個小時，等到感覺刺痛不對勁，才發覺皮膚已經燙傷起水泡。

經濟部標準檢驗局建議民眾在使用暖暖包時，可放在口袋或用布包覆使用，避免與肌膚直接接觸，以防止低溫燙傷，就寢時切勿使用；如果是可貼型暖暖包，也應避免直接貼在皮膚上。

家中有幼童或老年人，暖暖包最好放置在不易拿到的地方，使用上也得特別注意。每年冬天都會出現好幾起誤把暖暖包當成調理包或零食吃下肚的急診個案，例如有失智老人誤食暖暖包後，造成嚴重的重金屬中毒，並出現呼吸困難、嚴重腹痛、嘔吐、腹瀉、解黑便等症狀，甚至還腐蝕腸胃道黏膜、肝功能惡化。

如果不慎誤食暖暖包，先別急著催吐，建議趕快帶著暖暖包商品包裝前往醫院急診，藉由服用解毒劑或洗胃即可救治。

另外，坊間也有販售「扳折式暖暖包」，運用氧化發熱原理，只要折一下內裝液體裡的金屬片，暖暖包就會開始發熱；等到暖暖包變冷硬後，可以用布或毛巾包裹住，放入沸水煮1～3分鐘，或是用水沖洗，讓暖暖包恢復常溫即可重複使用。

然而，國內對於扳折式暖暖包還沒有任何檢驗標準，品質參差不齊，不少消費者都抱怨只用過幾次就無法還原重複使用，而且只能水煮、不可微波加熱，使用上也比較不方便。

熱水袋也是保暖實用小物。（圖片來源 / Pixabay 康健雜誌提供）

●熱水袋

熱水袋可能是每個人家中都有的保暖商品，只要注入熱水即可使用，但是有些人覺得每次使用都要燒開水實在太麻煩，便購買電暖水袋，殊不知目前國內只有1家廠商生產的電暖水袋是通過檢驗的，其他全都不合格，民眾購買及使用前要特別謹慎檢查。

不合格的電暖水袋通常都是把加熱電極泡在水裡，像電湯匙一樣採取直接加熱法，所以電極與溫控開關容易鏽蝕導致失效，水溫超過60度仍持續加熱，最後電暖水袋甚至會爆裂，變成「熱水炸彈」。

至於目前唯一檢驗合格的電暖水袋則是採用間接加熱方式，且使用雙層塑膠材料製作，摸起來比較厚，安全性也較高。

●懷爐

懷爐可分為去漬油懷爐、電懷爐兩種。傳統懷爐是點燃去漬油、精油，以「無火燃燒」的方式來發熱，使用時要裝在絨布袋裡以避免燙傷。

標檢局提醒，由於去漬油與精油都是屬於易燃物質，點火時要特別注意安全，並按照說明書步驟使用。

台北市立聯合醫院中醫院區中醫科蔡文興主任則不建議呼吸道敏感的人使用有氣味的懷爐，因為精油的揮發性物質容易刺激呼吸道，鼻子過敏、氣喘的人使用時可能會出現不適症狀。

至於網路熱賣的「暖暖蛋」，其實就是電懷爐。市面上所有個人用電保暖商品（包括電毯），無論是國內自製或進口，都要經過標檢局的檢驗，消費者選購時應檢視負責廠商名稱及地址、電器規格（例如電壓、消耗功率或電流）、型號等各項標示是否清楚，尤其要注意是否貼有「商品安全標章」。

此外，電器用品難免會產生電磁波，標檢局建議，若是本身裝有心律調節器的人，使用電懷爐時最好離胸口遠一點，以防止心律調節器受到電磁干擾。

一般懷爐都有恆溫控制並放在絨布袋內使用，不至於會燙傷或漏電，但是標檢局仍強調，所有懷爐都不應該在睡覺時使用。

有些人對溫度感知較緩慢或是無法表達，容易被燙傷。如果要使用電毯，旁邊一定要有人注意、照料。（圖片來源 / Pixabay 康健雜誌提供）

●電毯

電毯使用時間不宜過長，千萬不可以整晚連續使用，否則可能會造成皮膚發紅等不適症狀，電毯長時間插電也恐增加電線短路的風險。一般來講，電毯最好在睡前1小時通電加熱，入睡前關閉電源並拔掉插頭，而且不可與人體直接接觸。

使用電毯前應該先檢視電線線路是否正常，如果出現破損、鏽蝕，切勿使用；使用時應避免將電毯壓在身體下方或折疊，否則容易損壞電熱線的絕緣面而漏電。

由於使用電毯時，體內水分容易流失，造成皮膚乾燥或過敏，因此也得特別注意保濕；若有外傷，或是運動傷害急性期間必須冰敷的患處，就不可再使用電毯，以免造成發炎。

●貼身保暖商品使用安全守則

1.除了電毯外，絕對不能使用其他直接插電式的貼身電保暖商品，以防止漏電危險。使用電毯時也必須隔著棉被，切勿直接把電毯蓋在身上。

2.購買或使用電保暖商品前，一定要先檢查是否貼有「商品安全標章」，依說明書規定的方法使用，並特別注意警告事項。

3.電毯不可整晚使用，勿過度彎曲、摺疊、擠壓，避免電熱線故障而過熱；鐵粉暖暖包、懷爐等，也都不可以帶進被窩，以免低溫燙傷。

4.不適合使用貼身保暖商品的人包括嬰兒、無意識的人（如植物人）、癱瘓行動不便的人、糖尿病患、服用安眠藥或飲酒後等，因為這些人對溫度感知較緩慢或是無法表達，容易被燙傷。如果要使用，旁邊一定要有人注意、照料。

●重點保暖部位：手、腳、膝蓋、肚臍、腰部

台北市立聯合醫院中醫院區中醫科蔡文興主任指出，手、腳是肢體末梢，最容易感到冰冷，尤其腳離心臟最遠，更要注意保暖。

他說，有些女生愛漂亮，即使在冬天也穿裙子，不過一定要穿襪子，而且最好是厚褲襪，才能保護關節。「我不建議讓膝蓋露出來，」蔡文興解釋說，膝蓋軟骨、韌帶處的供血量本來就比較少，若是吹到冷風，關節更容易受寒、受傷。

此外，肚臍跟腰部也要注意保暖，因為背部脊椎有許多神經，控制著泌尿系統等重要器官；蔡文興提醒，就算是穿低腰牛仔褲，上衣、外套也一定要蓋好，別露出肚臍。

●自製天然熱敷包

市售鐵粉暖暖包隨拆即用十分方便，不過，自製「紅豆熱敷包」便利又樂活。

台北市立聯合醫院中醫科主任蔡文興說，自製熱敷包內可以放紅豆、米、燕麥，因為不易散熱，所以保溫效果頗佳，再加上放熱的速度緩慢，安全性高，即使用毛巾包著帶進被窩使用也沒問題；尤其生紅豆加熱後的香味具有鎮定、安神效果，能夠幫助入睡。

蔡文興建議，可以選用毛巾布、棉布縫製袋子，也可以使用現成的麻布手套、小襪子，因為開口小，直接用繩子綁起來即可，非常方便；不過要注意的是，由於熱敷包要微波加熱，因此絕對不能有任何金屬物，例如開口就不可以用釘書針去釘。

把生紅豆裝進熱敷包並密封後，放入微波爐，用中火微波2～3分鐘，袋內溫度約達攝氏60度，而且40度以上的溫度可持續1小時左右。除了保暖功能外，加入中藥材的熱敷袋還可以緩解經痛與關節疼痛等。蔡文興表示，經過中醫實驗證實，熱敷包內若加入中藥材，加熱後中藥會釋放出揮發物質，治療效果比單純水蒸氣來得明顯。

女生如果經痛，可以用紅豆當熱敷包基劑，再加上白芍藥（可緩急止痛）、艾草與小茴香（溫筋止痛）等溫熱性的中藥材各5錢，加熱後放在肚臍下3吋（約1個手掌寬，或是4指寬），有助於活絡筋血、減緩疼痛。

若是老年人關節痛、退化性關節炎，則可以改取艾草、艾葉、丁香、茴香、乾薑各1兩，剪成丁狀後混合放入熱敷袋，可以溫和傳導熱能。蔡文興建議，若要熱敷肩膀或膝蓋等關節時，可以利用較大的布質環保袋去做熱敷袋，中火微波3分鐘後拿毛巾包住，在患處大約熱敷20～30分鐘，可收到不錯的效果。

不過，若是糖尿病造成末梢神經病變的患者，使用熱敷包時必須時常檢視、翻動，才不會燙傷。

(中時新聞網)