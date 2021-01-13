高階電腦DIY、電競和記憶體品牌—曜越(3540)發布幻銀ARGENT系列產品，公司於2021國際線上電腦展陸續發布艾坦Divider TG強化玻璃機殼系列及幻銀ARGENT系列產品等多項新產品，由於電競及遠距生活相關PC需求穩定，曜越預估，今年上半年將優於去年同期，全年業績亦可望比去年好。

曜越幻銀ARGENT系列藉由重新定義黑與灰及融入鋁金屬元素，高雅的流線和一體系的外觀設計，使ARGENT成為精美及高辨識度產品系列，同時保有絕佳遊戲性能，全新系列電競配備兼具美與功能，新推出的幻銀ARGENT系列產品，包括：ARGENT K5 RGB鍵盤(青軸/銀軸)、ARGENT M5有線/無線RGB滑鼠、ARGENT MP1 RGB滑鼠墊、ARGENT MB1 RGB鼠線夾和ARGENT HS1 RGB耳機架；ARGENT H5 7.1 RGB電競耳機、ARGENT H5無線7.1 RGB電競耳機、ARGENT DS 100桌上型風扇、ARGENT E700電競椅和ARGENT電競桌將在之後推出。

曜越董事長暨執行長林培熙表示，幻銀ARGENT系列是我們決定打造出能提供視覺、聽覺和觸覺饗宴的新品，其理念是將配備的硬體、軟體，甚至到燈效部分等等，功能性和潮流美學結合在一起，讓玩家在對戰時能享有極致體驗。

曜越去年12月合併營收為4.06億元，年成長27.02%，累計2020年合併營收為52.78億元，年成長30.07%，創下歷年新高。

受惠於宅經濟及遠距生活持續發酵，曜越預估，今年上半年及全年業績均可望優於去年。

(時報資訊)