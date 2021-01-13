加州洛杉磯機場

美國新冠疫情持續蔓延，至今確診和死亡人數仍高居世界第一，為了減緩疫情擴大，疾病管制與預防中心（CDC）周二說，將從1月26日起，要求所有搭機入境美國的旅客出示新冠檢測陰性證明。

據CNN新聞網12日報導，CDC在聲明中說，所有的搭機旅客在飛往美國前3天內，都必須接受病毒篩檢，並出示實驗室篩檢結果，或是新冠肺炎康復的書面文件證明。CDC主任芮斐德（Robert Redfield）周二可望簽署相關命令，使它在1月26日生效。

CDC說，新冠變種病毒持續在世界各國出現，有證據顯示，部分變種病毒提高了傳染性。由於美國已在病例激增的狀態，在美方致力為大眾接種疫苗之際，要求搭機旅客檢測將有助於減緩病毒蔓延。

CDC強調，要是乘客不出示篩檢陰性或康復證明，或選擇不接受篩檢，那航空公司就不能讓當事人上機。此外，芮斐德在聲明中說，篩檢不能排除所有的風險，但要是加上居家隔離，還有像戴口罩與維持社交距離等日常預防措施，藉由減少飛機上，飛機場，還有目的地的等傳播，將能使旅遊更安全，更健康，也更負責。

目前回溯發現，早在12月中時，傳染性更高的新冠病毒變種至少已在美國10州的檢體樣本中出現。

(中時新聞網)