國民黨台北市議員羅智強擁大批支持者，堪稱新一代藍營網路聲量王。媒體人韋安表示，羅的「敢拚、敢衝」與充滿「江湖味」的義氣，就是讓他橫掃媒體版面與擄獲支持者心的關鍵；包括前總統馬英九最落魄時、高雄市前市長韓國瑜在「韓流」未崛起時，以及其他大小選舉需要助陣，他都二話不說雪中送炭，這種江湖性格，讓他榮登「藍營空軍總司令」寶座。

韋安日前在臉書發表《羅智強的「江湖」》一文，回應臉書讀者對他「為什麼一天到晚在寫羅智強」的疑問，原因很簡單，因為羅這個就是讓他覺得「舒服」。韋認為，政治就是江湖，不過國民黨現在鮮少有江湖味的政治人物，而羅是例外。

韋安指出，羅智強過往「江湖味」事蹟共有三：第一，2015年，國民黨一片慘澹，馬英九民意最落魄時，當時還在失業中的羅智強，卻時刻發聲維護力挺自己的前老闆；二，2018年九合一時，韓流還沒崛起時，他是第一個下去高雄，用公車廣告實質力挺韓的人；第三，親身經歷，2019年新北市立委補選，他（指韋安本人）請羅支援，羅二話不說，就同台開直播義助，還表示隨時可以到選區支援造勢。

縱觀羅智強的性格與表現，韋安直言：「羅能成為藍營空軍總司令，全國級的聲量王，就在於他不錦上添花，而是雪中送炭的江湖性格。」

(中時新聞網)