北部某醫院傳出院內感染事件，新北市長侯友宜13日市政會議指出，已針對轄內18家急救責任醫院啟動查核機制，希望元月底前完成查核，而其餘醫院則要在2月底前完成查核，謹慎面對。

新北市衛生局長陳潤秋指出，昨日出現本土個案後，已發文四家醫院加強感染管控，並要求在15日前回傳自我檢查狀況表。

另外也將派出感控醫師，無預警針對18家急救責任醫院查核，目前新北市有有13家應變採檢重症收治醫院，專責病房目前有106床，加護病床有91床，另隔離病床46床，可以提供整體運用。

侯友宜表示，這段間全球疫情沒有舒緩，尤其歐洲、美洲還有巴西俄羅斯都非常嚴峻，大陸也已採取14＋14更嚴峻的隔離檢疫措施，台灣14天居家檢疫外，7天的自主健康管理更該嚴格落實，這部分有賴中央跟地方一起努力。

侯友宜說，昨天中央宣布北部某醫院發師院內疑似感染，別人院內感染，我們的醫院會不會都是高風險，希望全面啟動查核，更謹慎面對。

(中時 )