【愛傳媒葉毓蘭專欄】別再繼續作自欺欺人的春秋大夢,還在利用川普、龐佩歐最後給台灣下的獨(毒)藥沾沾自喜,還在吹噓台美關係史上最好?!

什麼取消所有台美交往限制?!純粹是詐騙集團的話術。

在他們八月送來過前萊劑大廠高層的衛生部長阿札爾,讓台灣活生生的吞下進口萊豬的大虧後,現在又來了煤礦老闆娘的所謂駐聯合國大使克拉夫特,在川普即將被掃地出門的前夕來台灣,是想送我們什麼?

如果是真朋友,去年九月聯合國大會上,怎麼不見克拉夫特為台灣發言?

如果真的是取消了所有台美交往限制,就邀請蔡英文總統、賴清德副總統、蘇貞昌院長,或是國安會秘書長和經濟部長伉儷,在川普任期的最後幾天,去白宮作客,這樣我們台灣人的犧牲也才有價值吧!

看看這張圖片,是外商銀行對亞洲的區域政治風險熱點所做的分析。這就是川普送台灣人的大禮:台灣已經是亞洲最危險的地區。

為了避免口說無憑,且讓我把圖片上的文字記錄和翻譯出來吧。

Highest risk among the three.(亞洲三區香港、南中國海、台灣;以台灣風險最高)

Taiwan administration acts opportunistically.(台灣當局行為投機)

Multiple broken taboos under Trump:(川普主導下幾個禁忌被打破)

. US officials visit to Taiwan(官員訪台)

. New F16 jet fighters sales.(新型F16戰機軍售)

China responded with military exercises around Taiwan.(中國回以環台的軍事演習)

No room for negotiation if Taiwan declares independence.(如果台灣宣布獨立絕無談判空間)

作者為立委、前警大教授

照片來源:作者臉書截圖。

●更多文章見作者臉書,經授權刊載。

●專欄文章,不代表i-Media 愛傳媒立場。

(中時新聞網)