【愛傳媒葉毓蘭專欄】別再繼續作自欺欺人的春秋大夢，還在利用川普、龐佩歐最後給台灣下的獨（毒）藥沾沾自喜，還在吹噓台美關係史上最好？!

什麼取消所有台美交往限制？！純粹是詐騙集團的話術。

在他們八月送來過前萊劑大廠高層的衛生部長阿札爾，讓台灣活生生的吞下進口萊豬的大虧後，現在又來了煤礦老闆娘的所謂駐聯合國大使克拉夫特，在川普即將被掃地出門的前夕來台灣，是想送我們什麼？

如果是真朋友，去年九月聯合國大會上，怎麼不見克拉夫特為台灣發言？

如果真的是取消了所有台美交往限制，就邀請蔡英文總統、賴清德副總統、蘇貞昌院長，或是國安會秘書長和經濟部長伉儷，在川普任期的最後幾天，去白宮作客，這樣我們台灣人的犧牲也才有價值吧！

看看這張圖片，是外商銀行對亞洲的區域政治風險熱點所做的分析。這就是川普送台灣人的大禮：台灣已經是亞洲最危險的地區。

為了避免口說無憑，且讓我把圖片上的文字記錄和翻譯出來吧。

Highest risk among the three.（亞洲三區香港、南中國海、台灣；以台灣風險最高）

Taiwan administration acts opportunistically.（台灣當局行為投機）

Multiple broken taboos under Trump:（川普主導下幾個禁忌被打破）

. US officials visit to Taiwan（官員訪台）

. New F16 jet fighters sales.（新型F16戰機軍售）

China responded with military exercises around Taiwan.（中國回以環台的軍事演習）

No room for negotiation if Taiwan declares independence.（如果台灣宣布獨立絕無談判空間）

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)