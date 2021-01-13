【愛傳媒陳朝平專欄】龐培歐臨去亂拋媚眼，宣布解除台美交流限制，民進黨興奮不已。

前駐美代表沈呂巡問到：我駐美代表處可否與AIT一樣，在辦公室掛出國徽?藍軍立委也呼籲蕭美琴，趕緊恢復雙橡園升起國旗！

根據「對等尊嚴」的原則，民進黨要做的，豈止是升國旗、掛國徽？

我們可不可以「對等尊嚴」地派遣國軍陸戰隊進駐駐美代表處？駐美代表可不可以「對等尊嚴」地，像AIT官員教訓我們地方父母官一般，去對美國州長市長，說三道四？

或者，民進黨是不是應該藉此機會，拒絕進口萊劑美豬，並對美國政府明確表示我們要和中國「對等尊嚴」地進口美豬——那就是萊劑零檢出！

其實，斷交以來所謂台美交流限制，早可藉著各種創意和新興科技突破了！何必被居心不良的龐培歐玩弄於股掌間？

台美交流本無限制，台灣畫地自限，才是台美交流的障礙所在！

作者為資深媒體人

照片來源：作者臉書。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。

(中時新聞網)