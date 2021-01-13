【愛傳媒陳朝平專欄】龐培歐臨去亂拋媚眼，宣布解除台美交流限制，民進黨興奮不已。
前駐美代表沈呂巡問到：我駐美代表處可否與AIT一樣，在辦公室掛出國徽?藍軍立委也呼籲蕭美琴，趕緊恢復雙橡園升起國旗！
根據「對等尊嚴」的原則，民進黨要做的，豈止是升國旗、掛國徽？
我們可不可以「對等尊嚴」地派遣國軍陸戰隊進駐駐美代表處？駐美代表可不可以「對等尊嚴」地，像AIT官員教訓我們地方父母官一般，去對美國州長市長，說三道四？
或者，民進黨是不是應該藉此機會，拒絕進口萊劑美豬，並對美國政府明確表示我們要和中國「對等尊嚴」地進口美豬——那就是萊劑零檢出！
其實，斷交以來所謂台美交流限制，早可藉著各種創意和新興科技突破了！何必被居心不良的龐培歐玩弄於股掌間？
台美交流本無限制，台灣畫地自限，才是台美交流的障礙所在！
作者為資深媒體人
照片來源：作者臉書。
●更多文章見作者臉書，經授權刊載。
●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。