38歲男星潘傑明過去在《新還珠格格》中飾演癡戀「小燕子」李晟的外國人「班傑明」一角走紅，近年他淡出台灣螢光幕前，2018年被爆轉行改拍GV（同志色情片），上月他在IG報喜，宣布向男友求婚成功，並曬出婚戒開心表示：「他說好！（He said yes）」。

潘傑明2007年參加東方衛視選秀節目《加油！好男兒》出道，2年後他轉戰台灣選秀節目《超級偶像》第3季，但僅到前15強就止步，然而深情的歌聲因此獲得作家瓊瑤注意，兒媳何琇瓊便安排瓊瑤和潘傑明見面，使潘傑明成為《新還珠格格》演員群中未經試戲就確定加入的演員。

潘傑明曬出跟男友雙手交疊照。（圖／翻攝自benjiboyyogaboy IG）

多才多藝的潘傑明，2012年宣布成為瑜伽聯盟公認的瑜伽教練，2018年娛樂八卦博主「娛史通鑒」則爆料，潘傑明近來常在IG分享和其他肌肉男躺床、接吻激情照片，粉絲福利滿滿，有大陸網友湧到他的微博，發問寫下：「班班現在變成這樣了呀！」、「Gay？」，潘傑明則大方按讚，宣告出櫃。

潘傑明分享和男友合影。（圖／翻攝自benjiboyyogaboy IG）

潘傑明近年更坦然做自己，分享跟另一半的閃照，上月他PO出和男友雙手交疊，手上無名指戴著婚戒的照片，興奮分享男友答應他的求婚，透露男友是他的靈魂伴侶，兩人歷經了瘋狂的2020年後始終相伴，於是決定結婚相守一輩子，《鏡週刊》則報導，關心同性婚姻議題的曾恕敏牧師透露，班傑明已跟另一半完婚，舉行猶太式同志婚禮。

(中時新聞網)