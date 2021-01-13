投資人壓寶2021年的經濟復甦前景，因而偏好對經濟局勢較敏感的市場板塊，周二標普500指數僅勉強收於平盤之上，但小型股飆升至歷史新高。

美國公債殖利率走高，全日表現均優於大盤的小型股羅素2000指數收漲1.8%，創下歷史新高，周期型的金融股與能源股亦表現強勁，這些類股均仰賴強勁的經濟成長。

券商Wedbush Securities股票交易部常務董事Michael James表示，交易員壓寶即將上任的拜登總統將推出更大規模財政激勵措施，以及新冠疫苗加速施打將提振經濟成長。金融與周期型股票一直是今年開年以來的明星股，拜登贏得勝利引發對激勵措施的憧憬。

但部分投資人表示，他們在財報季開始前將保持謹慎，同時也考量華盛頓的事態發展。

由民主黨人掌控的眾議院以川普總統煽動群眾攻佔國會為由，已準備在周三對川普提出前所未見的第二度彈劾案，基於民主黨掌握過半席次的優勢，該彈劾條文料將通過。川普周二否認在此事上有不當行為，稱他在襲擊事件發生當天的公開言論「完全恰當」。

周二收盤，道瓊工業平均指數上漲60點或0.19%，為31,068.69點。標普500指數漲1.58點或0.04%，為3,801.19點。那斯達克綜合指數漲36.00點或0.28%，為13,072.43。

高盛上漲2.9%，帶領道指走升。摩根大通、美國銀行分別漲1.6%和1.8%。嘉信理財集團（Charles Schwab）漲1.6%，創下歷史新高。

標普500指數11大類股中，以通訊服務股表現最弱，全日收跌1.50%。

分析師表示，投資人擔心推特與臉書等社群媒體公司可能因攻佔國會事件受到更嚴格的監管審查。這些社交平台在事件發生後封鎖川普，突顯出此類媒體的影響力。但也有分析師認為這只是單純的類股輪動。

偏重金融股的羅素2000年指數為5個交易日來第三度改寫歷史收盤新高，今年以來已上漲7.7%，表現遠優於標普500指數的1.2%漲幅。

受原油價格上漲激勵，能源股大漲3.5%，在標普500指數11大類股中表現最佳。

受汽車股勁揚帶動，非必需消費品類股收漲1.3%。

美國汽車製造商通用汽車（General Motors Co）大漲6%，盤中一度創下10年來新高價。該公司提出電動商用貨車開發計畫，年底前將交付給聯邦快遞公司。

特斯拉勁揚4.7%，因投資人壓寶該電動車製造商在印度註冊公司後，將大幅擴張事業版圖。

標普金融股收漲1.06%，在周二首次突破2月高點後創下收盤新高，對利率敏感的銀行股走強帶來提振，因美國指標公債殖利率觸及去年3月以來的新高點。

美國10年期指標公債殖利率報1.13%，盤中一度站上1.187%，創3月來新高。30年期公債殖利率升至1.88%，站上去年3月高點。

投資人亦等待周五拉開序幕的第四季財報季，由摩根大通、花旗等大型銀行股將打頭陣。

利率升高不利於科技股發債籌資、擴大事業，臉書跌2.2%，谷歌母公司Alphabet跌1.1%，微軟與蘋果均跌逾1%。

(時報資訊)