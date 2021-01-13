電源供應器廠—博大(8109)自結2020年每股稅前盈餘為5.45元，延續去年第4季醫療及鐵道工程需求，博大預估，今年第1季業績可望優於去年同期。
博大去年因醫療呼吸器需求強勁，且歐洲及大陸鐵道工程在疫情趨緩後重新啟動，讓博大業績自去年下半年回穩，去年12月合併營收為1.07億元，年成長31.02%，營業毛利為5425萬8000元，年成長32.29%，稅前盈餘為3423萬4000元，年成長2715.61%，單月每股稅前盈餘為0.47元；累計109年合併營收為12.1579億元，年減4.25%，營業毛利6.02億元，年減3.68%，稅前盈餘為3.92億元，年減13.71%，每股盈餘為5.45元。
展望第1季，博大表示，目前訂單看起來還不錯，大陸鐵道工程在疫情趨緩後自去年10月開始動起來，加上原來的醫療及歐洲鐵道工程，第1季營運可望延續去年第4季動能，預估第1季將會優於去年同期，至於第2季還要觀察全球疫情狀況。
(時報資訊)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。