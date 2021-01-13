電源供應器廠—博大(8109)自結2020年每股稅前盈餘為5.45元，延續去年第4季醫療及鐵道工程需求，博大預估，今年第1季業績可望優於去年同期。

博大去年因醫療呼吸器需求強勁，且歐洲及大陸鐵道工程在疫情趨緩後重新啟動，讓博大業績自去年下半年回穩，去年12月合併營收為1.07億元，年成長31.02%，營業毛利為5425萬8000元，年成長32.29%，稅前盈餘為3423萬4000元，年成長2715.61%，單月每股稅前盈餘為0.47元；累計109年合併營收為12.1579億元，年減4.25%，營業毛利6.02億元，年減3.68%，稅前盈餘為3.92億元，年減13.71%，每股盈餘為5.45元。

展望第1季，博大表示，目前訂單看起來還不錯，大陸鐵道工程在疫情趨緩後自去年10月開始動起來，加上原來的醫療及歐洲鐵道工程，第1季營運可望延續去年第4季動能，預估第1季將會優於去年同期，至於第2季還要觀察全球疫情狀況。

(時報資訊)