台北市議員羅智強過去參選高雄市議員失利，日前他在臉書分享，人生的第一場記者會是現任民進黨立委趙天麟教他的，今（13）日他則透露敗選後的迷惘，不知該何去何從，對於要做什麼也完全沒有想法，好不容易鼓起勇氣站上街頭謝票，卻被問「你來幹麻？」讓他瞬間放棄挨家挨戶謝票的念頭。

羅智強1998年參選高雄市議員敗選，雖然志工都安慰他，即便輸了，仍是一次漂亮的選戰。選舉期間，羅智強當然也知道會敗選，但令他意外的是，對於敗選後要做什麼完全沒有想法，何去何從？心中一片空白。

當年羅智強27歲，辭去公務員的穩定工作，為了從政的夢，南下參選高雄市議員，母親還因此得了重度憂鬱10年。敗選後，他沒想過回公家單位工作，因為那時年輕氣盛，為了從政辭去鐵飯碗，如果回去，就好像承認自己失敗了一樣，雖然很幼稚，但就是沒把回去當公務員納入選項。

羅智強辭去公務員鐵飯碗，為從政夢參選高雄市議員，母親為此重度憂鬱10年。（圖／摘自羅智強臉書）

羅智強說，也想過要去謝票，謝謝3000位支持他的高雄市民，但敲了第一家，向一臉疑惑的民眾表達感謝後，就氣餒地退了回來。那個「你來幹麻？」的表情，讓他放棄挨家挨戶謝票的念頭，但用街講的方式謝票也行不通，因為敗選的尷尬感，他在路口站了好久好久，始終提不起勇氣向市民謝票。

有人說，既然選輸了，那就蹲點吧！繼續經營四年，下一次捲土重來。羅智強表示，一年的參選，已擠壓了所有精神和力氣，若要蹲點四年，資源從何而來？要怎麼生活？敗選後，羅智強發現自己無法面對選民，更無法面對下一場選舉，連自己都不知道該如何是好。

「當人在迷惘、空白時，就會有東西來填滿你」，羅智強在最後埋下伏筆，有個東西在他敗選後，讓他沉迷了長達九個月之久，答案將在下一集的YouTube節目「荔枝人生」揭曉。

(中時新聞網)