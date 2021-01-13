技嘉(2376)舉行「Performance Above All 30而力」新品線上發表會，強打搭載行動版GeForce RTX 30系列顯卡之筆電新陣容！包含AORUS頂級專業電競系列：AORUS 15P、AORUS 15G與AORUS 17G，以及AERO創作者系列：AERO 15 OLED、AERO 15、AERO 17 HDR與AERO 17。此波新品全面搭載最新GeForce RTX 30系列顯示晶片，突破性優化行動版繪圖運算能力，不僅為電競發燒友帶來栩栩如生的沉浸式遊戲體驗，也為專業創作者打造迅如閃電的創作環境。除此之外，此代新品更同步大幅升級了散熱系統，讓兩種族群皆能享有更穩定、更快速的使用體驗。處理器則採用Intel Core i7H,i9H系列。

此次發表的矚目新秀AORUS 15P電競筆電，相較輕薄型機種，進風量增加37%、在重載之下CPU與GPU的溫度更低10°C，進而為GeForce RTX 30顯卡提供更大的解熱能力，完全發揮效能的巔峰。而此革命性的散熱管理技術，更讓Microsoft Azure AI獨家專利發揮實力，智慧偵測正在運行的程式並自動分配CPU和GPU的供電，達成系統最佳化：如運行吃重即時繪圖能力的AAA遊戲時，將會傳遞更多的電力到GPU；反之，當從事需要多工處理能力的影片剪輯工作，則將對CPU進行優化。簡言之，不論工作或遊玩，開啟筆電AI將可提升約5%的效能表現。

為了讓筆電產品能在專業電競領域發揮其無與倫比的效能和出色的功能設計，技嘉AORUS與國際知名戰隊G2 Esports強強聯手共同投入產品開發，從滿足職業電競選手的需求出發，打造出獨一無二的專業電競筆電。面板領先業界採用最高300Hz的100% sRGB廣色域電競面板，高更新率可有效降低殘影與畫面撕裂，進而提升遊戲勝率；鍵盤方面， AORUS 17G針對重度玩家採用歐姆龍真機械軸，保留紮實手感回饋及清脆敲擊聲的同時，縮小了體積以置入輕薄的筆電機身，並具備較短觸發鍵程啟動較快觸發，大大協助玩家手速保持一致、成就出眾的遊戲表現。

(時報資訊)