位於東區小巷中的「OAK BAR」從門外看的工業風，簡潔又大器的裝潢，低調中透著一絲他獨有的浪漫。在繁華的東區夜晚中，想找個地方好好微醺一下？想逃離外頭的絢彩喧騰，徜徉在浪漫舒服的情調中？那「OAK BAR」絕對是你的最佳首選。有別於一般酒吧熱鬧、華麗，「OAK BAR」走低調奢華路線，沒有過於花俏的裝潢、也沒有喧賓奪主的餐食，在這裡，你跟酒就是唯一的主角。「OAK BAR」專注於將酒的原味純美完整呈現，你可以獲得完全不同的小酌體驗！

店長Will說道：「起初的想法。OAK(意旨橡木桶)，一瓶好的威士忌、葡萄酒都需要過桶的手續，才能使酒體味道口感色澤更加豐富。也意旨客人就像是未過桶的新酒，當你走進店裡需要一定的時間把不好的雜質留在桶內，產生不一樣的變化與心情，當離開OAK的同時也就像過完桶的威士忌、紅酒，此刻能有不一樣的體會與心情。」OAK的酒有來自於義大利、德國等國外的好酒調配而成。每一杯調酒都會先用冰櫃裡的酒杯，冰塊也是特別用蒸餾水製成，這樣能保持第一口酒的風味。對於酒如此講究的店家，你千萬不要錯過！

東區小巷的微醺天地「OAK BAR」英式酒吧(BEEN蜂報提供)

店內以暖色調為主，不會給人太大的壓力感，反倒喝酒的同時也能給人一種非常放鬆的心情。在這裡酒才是重點，餐點只有和隔壁店家合作的簡單下酒菜，不過「OAK BAR」也貼心為容易餓的客人們著想，店內開放攜帶外食以及點外送喔！不只是這樣貼心，每個座位底下幾乎都配有插座，來這邊不用擔心手機沒電、照片拍不夠啦！

東區小巷的微醺天地「OAK BAR」英式酒吧(BEEN蜂報提供)

整家店透著英式紳士的浪漫，對於酒他們可是有著絲毫不讓步的堅持。就連最基本的經典老酒譜，也同樣要求每個細節做到完美。除了經典調酒以外，店內也有許多創意調酒。酒單也很貼心地照著口感、口味還有酒精濃烈度做了分類，對酒類沒有特別研究的各位可以直接照著分類去做選擇！如此高雅講究的調酒手法卻一點也不貴，每杯調酒價錢都還算平易近人，來放鬆之餘也不用擔心口袋不夠深。

OAK放的音樂都比較偏爵士、經典，讓你漫步在英國浪漫下，經典同時又富饒趣味。如同威士忌，紅白酒需要良好穩定的沈澱與發酵，店長也希望OAK客人來到這裏沈澱一切思緒，再發酵，獲得更多的動力與靈感！整間店充滿了店長的巧思以及細膩，來到這裡你一定也能感受到被療癒的感覺。在木桶中發酵的微醺夢想，帶著英式工業風的經典浪漫步伐，就是要一點一滴洗淨你全身的煩憂。

東區小巷的微醺天地「OAK BAR」英式酒吧(BEEN蜂報提供)

東區小巷的微醺天地「OAK BAR」英式酒吧(BEEN蜂報提供)

抹茶與梅子結合的調酒。將日本茶道與調酒文化結合，調出清爽的口感，淡淡茶香透著梅子的酸甜，你一定要試試看！(BEEN蜂報提供)

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這杯以VSOP為Base 混搭芒果泥非常具有南洋風格的特調！調酒師配了微量的杏仁酒和自製鳳梨乾片，將杏仁香與果香完美結合呈現。

(中時新聞網)