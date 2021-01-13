年節將至，計算隔離時間，近期將會是返台高峰期，加上新的登機前須提供「檢疫居所證明」規定，新北市長侯友宜13日宣布啟動「防疫旅館緊急申請平台」，14日釋出478間防疫處所接受返台民眾線上預約申請，回來一定有地方住。

新北觀旅局長張其強指出，目前仍採統一派房，以便於機動調度，鑑於過去這一個星期，平均每天仍然有4到5位返台民眾抵台後，在機場才申請防疫旅館，仍保留必要房間數，但15日以後，新北市所有的防疫旅館以及集中檢疫所，都會全部釋出，一律到新北觀旅網（https：／／tour.ntpc.gov.tw／zh-tw／) 申請。

張其強說，防疫處所目前仍維持新北優先，同步支援外島縣市，其他各縣市，由縣市政府直接對口，依個案處理。

侯友宜說，春節期間很多台商回國，居家檢疫數量比以往多出兩倍，希望透過建構平台，讓回國民眾不用擔心檢疫住所。

(中時 )