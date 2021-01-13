午餐便當盒是不少學生、上班族日常必備品，除了實用外，好像也只能用可愛來為日常用品添加變化，但你絕對想不到，午餐便當盒竟然能夠有時尚奢華感！高級奢華品牌 巴黎世家Balenciaga，將高級時尚帶入街頭，也因不少名人加持，一直以來位居潮流圈前線，而今 巴黎世家Balenciaga在 2020 全新秋冬系列當中，帶來 Lunch Box BB-Embossed Cross-Body Bag 配件，讓時尚潮流佔據你生活的全部！

巴黎世家Balenciaga推出1,980美元午餐便當盒（圖／BEEMEN蜂報提供）

巴黎世家Balenciaga推出1,980美元午餐便當盒（圖／BEEMEN蜂報提供）

巴黎世家Balenciaga推出1,980美元午餐便當盒（圖／BEEMEN蜂報提供）

巴黎世家Balenciaga推出1,980美元午餐便當盒（圖／BEEMEN蜂報提供）

本次的 巴黎世家Balenciaga Lunch Box BB-Embossed Cross-Body Bag 配件，配置可以自由拆卸的皮革背帶，能夠依照自身需求，隨時調整為手提或肩背，而在外型上，黑色的主調讓整體質感大大提升，正面顯眼的 BB 標誌性logo，更是凸顯 Lunch Box BB-Embossed Cross-Body Bag 配件的身份的地位啊！本款售價為$1,980 美金，也有尺寸較小的Lunch Box mini BB-embossed cross-body bag可以選擇，在環保的同時，又能夠體驗時尚奢華，就算裝著為了填飽肚子的小資午餐，也像坐在巴黎塞納河畔悠閒品嚐美食啊！巴黎世家Balenciaga Lunch Box BB-Embossed Cross-Body Bag 配件已經能在官網及門市購買，讓你成為午休時間聚光焦點！

巴黎世家Balenciaga推出1,980美元午餐便當盒（圖／BEEMEN蜂報提供）

巴黎世家Balenciaga推出1,980美元午餐便當盒（圖／BEEMEN蜂報提供）

巴黎世家Balenciaga推出1,980美元午餐便當盒（圖／BEEMEN蜂報提供）

(中時新聞網)