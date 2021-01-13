華語歌壇天后蔡依林今年將滿40歲，而她自與錦榮結束6年情後，瀟灑享受單身生活，身旁始終沒出現新人選，不過不寂寞，因為有家人及兩隻愛犬屋虎、社長陪伴，Jolin疼愛毛小孩出名，昨晚不畏寒冷帶兩顆可愛毛球出門放風，無論穿搭還是雙犬都超顯眼，但竟奇蹟地在路途上沒被認出來。

巡迴演唱會剛告一段落的Jolin，仍經常透過社群分享生活點滴，可以發現天后得閒就是陪家人、朋友，當然在大冬天裡，跟兩隻愛犬窩在一起，最適合不過，昨晚她興致來了，跟蔡媽媽冒著寒冷，結伴帶毛孩出門逛大街。

蔡依林穿著銀色外套還一次推兩車帶4隻狗上街，如此顯眼竟沒被人認出。(取材自蔡依林IG)

蔡依林在IG現實動態貼出2短片、1照片，只見嬌小的她穿著寬寬的銀色大外套，一開始僅努力推著一台車，裡頭載著可愛的屋虎以及社長，雙犬好奇地看著路上，但即使銀色女孩與兩隻狗狗這麼顯眼的組合，都沒引起路人注意。

之後蔡依林進階挑戰，手上多出另一台推車，裡頭又載了一黑一白兩隻小狗，Jolin挑戰一人遛4犬，明顯看出一次推兩台車很吃力，車頭不時偏離直線，讓她不禁笑出聲：「哎唷，太難了！」，但看得出來蔡依林很開心，寫下：「兩隻比熊兩隻比熊，看街景看街景」，她跟媽媽最後成功抵達目的地，在河濱公園拍下同框照，結束這超顯眼但卻沒被認出的神奇夜晚。

(中時新聞網)