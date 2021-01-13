台股加權指數13日開在15,550.16點，上漲49.46點，大型電子股台積電（2330）、國巨（2327）、聯電（2303）等放量上攻，台積電即將挑戰600元關卡，帶動指數早盤一度大漲逾百點。

受到公債殖利率走揚激勵金融類股、能源股隨油價跳高、對經濟較為敏感的小型股走揚的帶動，美國道瓊工業平均指數、標準普爾500指數小幅走高。

道瓊工業平均指數1月12日上漲0.19％（60點）、收31,068.69點。那斯達克指數上漲0.28％（36點）、收13,072.43點。費城導體指數上漲0.61％（18.1點）、收2,988.02點。

群益期貨副總經理范振鴻指出，美國新總統拜登提出2兆美元經濟刺激計畫，新一輪刺激案是支撐美股的關鍵。FBI警告，16日美國50個州、17日美國國會都可能有武裝抗爭，FBI的警告留待觀察，預期美股還是強勢震盪。

范振鴻分析，在台股部分，台積電股價節節上升，占大盤比重已達32.7％，半導體產業權重占加權指數越來越高，幾占半數，而台積電短中長期基本面強，在台積電股價支撐下，加權指數不易下跌，建議融券空單部位高者，要提高警覺。

(工商 )