華碩(2357)發表ROG玩家共和國電競新品,華碩在CES 2021 ROG For Those Who Dare線上發表會,帶來一系列電競戰備以及全新互動式體驗,包括配備XG外接顯示卡盒、效能激升的ROG Flow X13電競筆電;雙螢幕ROG Zephyrus Duo 15 SE電競筆電;配備360 Hz FHD疾速顯示螢幕的Strix SCAR 17電競筆電;全球首款配備HDMI 2.1且遊戲主機和PC皆可支援的32吋ROG Swift PG32UQ 4K 144 Hz電競顯示器;以及ROG Claymore II電競鍵盤和ROG Gladius III Wireless電競滑鼠等全新產品。而ROG Citadel XV互動式體驗,則將ROG宇宙從硬體平台延伸至軟體與內容體驗,促進電競生態系更加豐富蓬勃。

ROG Flow X13是一款13吋電競筆電,最高搭載AMD Ryzen 9 5980HS CPU與NVIDIA GeForce GTX 1650顯示卡。高能源效率CPU有助延長電池續航力,使Flow X13充滿電後提供長達10小時遊戲時間。隨附輕巧100瓦Type-C PD充電器,僅需39分鐘即可將電池充至60%電力。Flow X13翻轉螢幕360°的設計,以堅固的Corning Gorilla玻璃保護。

XG外接顯示卡盒還附專屬USB 3.2 Gen 2連接埠,提供額外的連接能力,隨附280W AC變壓器可同時為XG Mobile與Flow X13供電,使用者無需攜帶額外電源供應器。

Zephyrus Duo 15 SE配備創新的ROG ScreenPad Plus,為遊戲玩家、創作者帶來第雙螢幕的加乘優勢,超薄Zephyrus Duo 15 SE最高搭載AMD Ryzen 9 5900HX CPU與NVIDIA GeForce RTX 3080顯示卡。可選配涵蓋100% Adobe RGB色彩空間的120 Hz 4K高畫質螢幕,或是具有3 ms反應時間且涵蓋100% sRGB色彩空間的300 Hz FHD高幀數螢幕。兩款顯示面板皆通過PANTONE Validated認證,並具備薄邊框設計及Adaptive-Sync技術。

ROG Strix SCAR 17最高搭載GeForce RTX 3080顯示卡、AMD Ryzen 9 5900HX處理器,內建64 GB雙通道DDR-3200 MHz記憶體,以及全新風扇與液態金屬散熱裝置。擁有360 Hz FHD、3ms疾速反應顯示面板,以及具備DCI-P3色域的165 Hz WQHD面板可選擇,採用四揚聲器設計及Dolby Atmos音效強化,提供清晰遊戲通訊,即使身處嘈雜環境,也能輕鬆發號施令。

ROG Swift PG32UQ為全球首款32吋HDMI 2.1的新世代電競螢幕,專為絢麗生動的遊戲大作而生。ROG Swift PG32UQ預計將於今年第一季末上市。

ROG Claymore II為首款搭載「ROG RX青軸」的光學機械電競鍵盤,採用中空方型桿設計搭配RGB LED單顆按鍵背光;並有獨特設計確保玩家按下按鍵瞬間立即觸發,掌握致勝關鍵。此款80%鍵盤中空方型桿、四個鍵帽角栓及X型穩定機構,改良傳統機械按鍵晃動感受,高達一億次鍵擊壽命更經久耐用。

ROG Gladius III Wireless為一款內建19,000 dpi感測器、符合人體工學的電競滑鼠;具備三種連線模式,包括:有線、無線2.4 GHz RF及藍牙。

(時報資訊)