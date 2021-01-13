華碩(2357)發表ROG玩家共和國電競新品，華碩在CES 2021 ROG For Those Who Dare線上發表會，帶來一系列電競戰備以及全新互動式體驗，包括配備XG外接顯示卡盒、效能激升的ROG Flow X13電競筆電；雙螢幕ROG Zephyrus Duo 15 SE電競筆電；配備360 Hz FHD疾速顯示螢幕的Strix SCAR 17電競筆電；全球首款配備HDMI 2.1且遊戲主機和PC皆可支援的32吋ROG Swift PG32UQ 4K 144 Hz電競顯示器；以及ROG Claymore II電競鍵盤和ROG Gladius III Wireless電競滑鼠等全新產品。而ROG Citadel XV互動式體驗，則將ROG宇宙從硬體平台延伸至軟體與內容體驗，促進電競生態系更加豐富蓬勃。

ROG Flow X13是一款13吋電競筆電，最高搭載AMD Ryzen 9 5980HS CPU與NVIDIA GeForce GTX 1650顯示卡。高能源效率CPU有助延長電池續航力，使Flow X13充滿電後提供長達10小時遊戲時間。隨附輕巧100瓦Type-C PD充電器，僅需39分鐘即可將電池充至60%電力。Flow X13翻轉螢幕360°的設計，以堅固的Corning Gorilla玻璃保護。

XG外接顯示卡盒還附專屬USB 3.2 Gen 2連接埠，提供額外的連接能力，隨附280W AC變壓器可同時為XG Mobile與Flow X13供電，使用者無需攜帶額外電源供應器。

Zephyrus Duo 15 SE配備創新的ROG ScreenPad Plus，為遊戲玩家、創作者帶來第雙螢幕的加乘優勢，超薄Zephyrus Duo 15 SE最高搭載AMD Ryzen 9 5900HX CPU與NVIDIA GeForce RTX 3080顯示卡。可選配涵蓋100% Adobe RGB色彩空間的120 Hz 4K高畫質螢幕，或是具有3 ms反應時間且涵蓋100% sRGB色彩空間的300 Hz FHD高幀數螢幕。兩款顯示面板皆通過PANTONE Validated認證，並具備薄邊框設計及Adaptive-Sync技術。

ROG Strix SCAR 17最高搭載GeForce RTX 3080顯示卡、AMD Ryzen 9 5900HX處理器，內建64 GB雙通道DDR-3200 MHz記憶體，以及全新風扇與液態金屬散熱裝置。擁有360 Hz FHD、3ms疾速反應顯示面板，以及具備DCI-P3色域的165 Hz WQHD面板可選擇，採用四揚聲器設計及Dolby Atmos音效強化，提供清晰遊戲通訊，即使身處嘈雜環境，也能輕鬆發號施令。

ROG Swift PG32UQ為全球首款32吋HDMI 2.1的新世代電競螢幕，專為絢麗生動的遊戲大作而生。ROG Swift PG32UQ預計將於今年第一季末上市。

ROG Claymore II為首款搭載「ROG RX青軸」的光學機械電競鍵盤，採用中空方型桿設計搭配RGB LED單顆按鍵背光；並有獨特設計確保玩家按下按鍵瞬間立即觸發，掌握致勝關鍵。此款80%鍵盤中空方型桿、四個鍵帽角栓及X型穩定機構，改良傳統機械按鍵晃動感受，高達一億次鍵擊壽命更經久耐用。

ROG Gladius III Wireless為一款內建19,000 dpi感測器、符合人體工學的電競滑鼠；具備三種連線模式，包括：有線、無線2.4 GHz RF及藍牙。

(時報資訊)