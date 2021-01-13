韓國統計局(Statistics Korea)最新數據顯示，新冠病毒把韓國就業市場打趴，12月不僅工作蒸發數量創下22年最多。同時，失業率也是11年來最高的一個月。

13日韓國官方最新報告中，經季節性調整的12月失業率為4.6%，為2010年元月以來最高。而2020年整年，失業率為4%，也是2001年以來最糟的一次。

韓官員表示，整個2020年的就業環境，彷彿又回到1997至1998年亞洲金融風暴那時。至於2020年12月有工作的為2650萬，比2019年同期減少近63萬，這也是連續10個月，就業人數出現減少現象。

同時，2020年12月，也是繼1999年2月以來，工作數量減少最多的一個月。當時，因亞洲金融風暴，韓國那一個月就減少近66萬個工作機會。

從2020年3月以來，韓國每個月工作機會與月俱減。3月當時，在疫情衝擊下，韓國19.5萬個工作頓時消失，這也是自2009年以來，首次出現工作機會年度減少現象。

2020年，韓國上班族人數為2690萬，比2019年減少21.8萬。這也是自1998年以來，最多一個月工作流失量，當時工作減少數量是128萬。至於失業者，12月近20萬韓人，年增率亦超過兩成。

(時報資訊)