美國副總統彭斯12日正式表態，不會援引《憲法》第25條修正案讓川普提前下台。

川粉暴動闖進美國國會大廈釀成5人喪命，引發美國政壇要求總統彭斯（Mike Pence）援引《憲法》第25條修正案讓川普提前下台的呼聲，不過彭斯已在12日正式通知眾議院議長裴洛西，宣布他不會引用第25條修正案讓川普免職。

正當眾議院民主黨人準備辯論彈劾川普之際，綜合美聯社、美國有線電視新聞網（CNN）、美國版《太陽報》（The U.S. Sun）報導，美國副總統彭斯12日正式致函民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi），宣布他不會援引《憲法》第25條修正案讓川普下台，他在信中強調，《憲法》第25條修正案不該被當作「懲罰或是奪權的手段」，而是應該保留在面臨醫療、或精神喪失的狀況下使用。

彭斯在信中指出，若他援引《憲法》第25條修正案免職總統，將樹立一個「可怕的先例」。接著他指出，「總統任期僅剩8天，妳和民主黨要求內閣及我引用《憲法》第25條修正案，我不相信這麼做符合我們國家最大的利益、或是符合憲法。」

彭斯強調上周他並未屈服於壓力，在憲法賦予他的職權之外行使權力、決定選舉結果，現在他也不會屈服於眾議員的壓力，在美國面臨的關鍵時刻加入這場「政治遊戲」。

針對眾議院即將二度彈劾川普，彭斯也呼籲國會「避免進行進一步分裂、煽動激烈情緒的行為」，而是應該專注在讓拜登政府順利交接。

川粉6日闖進國會大廈滋事後，馬里蘭州民主黨眾議員拉斯金（Jamie Raskin）發難，呼籲彭斯根據《憲法》第25條修正案第4條，運用自己的權力召集、動員內閣官員，宣布川普已經無法履行職務，並且進一步以代理總統的身份承擔權力及義務。

裴洛西先前表示，如果彭斯拒絕動用《憲法》第25條修正案，眾議院將會採取行動彈劾川普。

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文章來源：PENCE BACKS TRUMP Mike Pence tells Pelosi he WON’T back 25th Amendment to remove Trump after President warned it would ‘haunt Biden’
文章來源：House to vote on resolution calling to remove Trump from office by the 25th Amendment
文章來源：The Latest: Pence rules out invoking 25th Amendment on Trump

(中時新聞網)

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