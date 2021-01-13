美國副總統彭斯12日正式表態，不會援引《憲法》第25條修正案讓川普提前下台。

川粉暴動闖進美國國會大廈釀成5人喪命，引發美國政壇要求總統彭斯（Mike Pence）援引《憲法》第25條修正案讓川普提前下台的呼聲，不過彭斯已在12日正式通知眾議院議長裴洛西，宣布他不會引用第25條修正案讓川普免職。

正當眾議院民主黨人準備辯論彈劾川普之際，綜合美聯社、美國有線電視新聞網（CNN）、美國版《太陽報》（The U.S. Sun）報導，美國副總統彭斯12日正式致函民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi），宣布他不會援引《憲法》第25條修正案讓川普下台，他在信中強調，《憲法》第25條修正案不該被當作「懲罰或是奪權的手段」，而是應該保留在面臨醫療、或精神喪失的狀況下使用。

彭斯在信中指出，若他援引《憲法》第25條修正案免職總統，將樹立一個「可怕的先例」。接著他指出，「總統任期僅剩8天，妳和民主黨要求內閣及我引用《憲法》第25條修正案，我不相信這麼做符合我們國家最大的利益、或是符合憲法。」

彭斯強調上周他並未屈服於壓力，在憲法賦予他的職權之外行使權力、決定選舉結果，現在他也不會屈服於眾議員的壓力，在美國面臨的關鍵時刻加入這場「政治遊戲」。

針對眾議院即將二度彈劾川普，彭斯也呼籲國會「避免進行進一步分裂、煽動激烈情緒的行為」，而是應該專注在讓拜登政府順利交接。

川粉6日闖進國會大廈滋事後，馬里蘭州民主黨眾議員拉斯金（Jamie Raskin）發難，呼籲彭斯根據《憲法》第25條修正案第4條，運用自己的權力召集、動員內閣官員，宣布川普已經無法履行職務，並且進一步以代理總統的身份承擔權力及義務。

裴洛西先前表示，如果彭斯拒絕動用《憲法》第25條修正案，眾議院將會採取行動彈劾川普。

(中時新聞網)