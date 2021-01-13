強烈寒流襲台，外島金門今天清晨出現攝氏3.9度，入冬以來最低的氣溫，迎風面田間植物、車輛玻璃都結霜。（民眾提供）

清晨太陽出來以後，樹枝白霜跟著快速消失。（李金生攝）

強烈寒流襲台，外島金門今天清晨出現攝氏3.9度，入冬以來最低的氣溫，迎風面田間植物、車輛玻璃都結霜，近年來罕見的低溫讓民眾直呼「好泠！」

金門氣象站水頭測站在今天清晨6時02分，測得3.9度的低溫，比昨天測得的4度還低，寫下金門地區今年入冬以來的最低溫紀錄。很多趕早出門的民眾，發現田間種植的蔬菜包括高麗菜、大白菜都有霜，每棵都蒙上一層薄霜，車輛玻璃也結霜，必需先潑水才能刷乾淨。

住在東半島沙美一帶的民眾還測得只有2度的低溫，鄉親見面第一句話都是「好泠!」金門氣象站則說明，迎風面可能因地形關係，出現比實際更低的溫度，尤其是因輻射冷卻反映在草溫、地溫的溫度，但地區氣象資料的蒐集、分析，仍以水頭測站儀器的測值為準。

金門氣象站表示，該站正進行新、舊儀器的換裝作業，因此近期的測值會有一些誤差，待本周五完成換裝作業，每天測值的蒐集將更加精準，提供鄉親更準確的天氣資料。

2004年設站的金門氣象站，在2016年霸王級寒流侵襲全台時，曾於1月25日測得1.3度的低溫，當時放置戶外的水缸還結一層薄冰。

今天的低溫也出現結霜現象，在清晨太陽照射下閃閃發亮，但霜粉也就很快消失，只是低溫仍徘徊在7、8度之間，讓人感到真的很冷。

金門氣象站表示，預計今天以後溫度就會回暖到15度，明、後天的白日甚至可達17到18度之間，但夜間仍然偏冷，還是要做好保暖工作。預計下一波冷空氣將在周六入夜以後來到，請鄉親多加留意。

(中時 )