勞退金自提人數破10％！顯見國人退休理財意識提高，國內少見的退休金融商品亦受到市場高度關注，其中又以「元大台灣高股息優質龍頭基金」為台股基金規模最大，其繼2020年10月首度月配息後，首度年終配息預計今年1月15日發放，當次月配息與年終配息之合計配息金額達0.8512元，配息率約9.25％，投資人提前收到年終大禮。

近年來國人對於退休議題愈發重視，根據勞保局統計，截至2020年10月，勞退新制自提人數達71.1萬人，比重首度突破10％，元大投信研究團隊表示，雖然國人對於退休保障意識逐漸提高，但仍有不少人沒有投資習慣，可能與薪資扣除必要開支後所剩無幾、缺乏理財觀念或認為距離退休還久、無迫切理財需求等因素有關，但其實不論任何族群，建議都應儘早進行退休理財規劃。

退休族首重穩定現金流，然而全球央行大行寬鬆政策，低利率環境下，將壓抑金融商品的利率表現，元大投信台灣高股息優質龍頭基金特別規劃每月配息與年終配息機制，年終配息來源為資本利得，月配息則將領取之持股企業股息，規劃為12等分，於未來12個月配發，有助退休族預估未來12個月享有之現金流。

投資人每年除了共可領取12次月配息外，每年1月時更可望加碼領取年終配息（當次配息金額包含1月之月配息與年終配息），獨特的配息機制，讓退休族透過理財計畫即可享有現金流，即便不上班仍可每月領有息收，並享有加碼年終獎金的機會。

若是即將進入退休階段，或已經退休的族群，因獲取現金流的需求較為急迫，若沒把握單筆進場的時間點，仍希望透過分批佈局、分散進場時間的投資人，則建議將定期定額的金額或頻率提高，可加碼至每周扣款一次，或是每日扣款，不僅有助大筆資金快速進場，還可分散進場時間，不錯失台股成長機會。

(工商 )