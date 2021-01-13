台北市黨部主委參選人吳怡農13日接受媒體人周玉蔻嗆新聞節目專訪，被問到當主委就必須好好輔選，無法參選台北市長，那是否會選2024的立法委員，吳怡農直言，「一直在為2024年立委選舉備戰，而我們的任務是讓蔣萬安2024年還繼續留在中山區連任，不可放棄首都市長的席次。」外界傳言，吳怡農是黃承國的傀儡，對此，吳表示，「認識我的人都知道，我不是任何人的魁儡。」

民進黨台北市黨部主委31日將改選，面對2022選舉吳怡農指出，是很大的挑戰，市黨部主委就是全力支持黨部推出候選人，另外，國民黨立委蔣萬安提案「返還戒嚴遭沒收財產」被外界解讀為2022市長選舉超前布署，對此，吳怡農也稱讚對手蔣萬安，「讓過去不再對立，是值得肯定的。」

吳怡農直言，「不管是藍綠，願意坐下來談過去，讓我們可想辦法促成和解，一起往前走，是值得肯定的，這是好的方向要互相鼓勵。」

周玉蔻提到，現在市黨部、執委會的兵將，都已由前主委黃承國、陳正德等人派任，吳怡農接任北市黨部主委，是否將成為「黃承國的魁儡」，吳怡農說，「認識我的人都知道我不是任何人的魁儡。」

周玉蔻追問，2022市長和議員提名是否能有自主權，吳怡農說，提名絕對是要達到共識；吳也直言，希望市長提名越早越好，讓參選人有更多時間準備。

球員不能兼裁判，周玉蔻也提到，出任主委，是否代表失去北市長候選人的資格，吳怡農表示，從決定參選主委之前，就已經公開說過自己的角色是全力輔選，「拜託大家不要再問這件事了。」

此外，吳怡農會後受訪時說，希望2022年民進黨最強的候選人，可打贏首都選戰，無論屆時國民黨推出哪位候選人，不過，距離2022年選舉還有很多時間，希望可以把工作做好。

(中時 )