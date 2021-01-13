上海外國語大學國際關係與公共事務學院教授程亞文13日在《環球時報》撰文指出，美國政府將在一周後權力交接。有關拜登政府未來內外政策的討論和預期將會逐步得到驗證。在這些討論中，一種說法認為拜登將對川普政府諸多舉措「清零」，甚至將美國內政外交政策「恢復」至川普執政前的狀態，這在相當程度上意味著回歸以往的全球主義和多邊主義。這或許是個錯覺。

程亞文表示，美能否「重啟」全球化備受關注。很多人對川普政府的「逆全球化」操作備感失望，認為這不僅惡化國際關係、加劇世界政治緊張，也進一步撕裂美國社會、強化政治紛爭。現在拜登有可能重啟全球化和多邊主義，這重新點燃了他們的希望。

程亞文認為，無論拜登曾經多麼認同歐巴馬時期美國的內外政策，經歷過去4年，今天他所面對的也已是新現實。雖然川普即將卸任，但「川普主義」仍廣泛存在於美國社會並將繼續作用於美國政治，這不是拜登想迴避就能迴避的，因為「川普主義」折射了當今美國需要面對的不少真實問題和挑戰。

程亞文稱，過去4年川普政府的所作所為，客觀上已將一個關鍵性問題帶入美國話語場，那就是全球化和多邊主義對美國究竟是利大於弊還是相反？這就需要重新理解「全球化」。

程亞文，美國在二戰結束後主動幫助歐洲原殖民國家重建工業基礎，向冷戰前沿戰略要地的盟友單方面開放市場，以及後來接受中國參與全球化進程，都是同一邏輯在不同時期的類似演繹，這也是過去一些年間「將中國納入美國主導的國際體系」這一話語的由來，以及全球化、多邊主義和戰後國際秩序的實質所在。

程亞文說，戰後一段時期內資本與政治在美國的協力共進關係，正是在過去一些年的全球化進程中被侵蝕的，簡單回到以往的全球化和多邊主義，意味著政治進一步被資本所駕馭，這對美國內政外交來說幾乎是不可承受之重。

全球化有其成本，在不少美國人看來，在這一輪全球化的初始和展開中，美國曾為實現冷戰的政治目標和「規制」中國，主動出讓市場和放鬆對資本的管制，但損失是美國自身實體產業的衰敗和競爭力的弱化。這個成本，美國今天還願意或能夠承受嗎？

程亞文強調，全球化不再可能沿原有軌道繼續下去。拜登政府在進行政策選擇時的限度，很大部分就來自全球化的限度。他或許還會重拾「全球化」「多邊主義」這些概念，但非常可能的是，這些舊詞語將被添加進新的內涵或被「基因改寫」。與4年前相比，拜登在今天看到

的美國和構想的美國未來，都應該已發生些許變化，這決定了他雖然會部分承繼歐巴馬政府時期的政策，但又不得不因應新的形勢有所改變。

(中時 )