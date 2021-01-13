亞馬遜(Amazon)39歲單身工程師狄伯特(Jason DeBolt)7年前將所有身家砸在電動車標竿特斯拉(Tesla)股票上，購入價是每股7.5美元，之後又陸續買進，隨著特斯拉暴漲，他身家也近1200萬美元(約3.43億美元)，8日他在Twitter秀出對帳單，宣布提早退休，還稱絕不會賣掉手中持股。

狄伯特推文獲得3.4萬個讚，另有1800則留言，被轉發4500次。他寫到：「今天我以39歲從公司退休。不會為了可預見的未來賣掉任何持股。」當天特斯拉收盤價是歷史最高點880.02美元，本周一度回測811.19美元，周二收盤價又彈上849.44美元，盤後續漲0.29%，報851.88美元，因此狄伯特身家可能略為縮水。

目前狄伯特持有14850股特斯拉，平均成本58美元。當年他以7.5美元購入2500股，這些原始股份換算現值也超過200萬美元。就算加上後來以較高價購入攤平後成本，也淨賺超過1100萬美元，剛好符合華爾街新造語「特斯拉富翁(Teslanaire)」，即因投資特斯拉致富者。

投資顧問公司經理卡爾森(Ben Carlson)坦言，狄伯特經歷讓人眼紅，但孤注一擲的做法並不適用於多數人。

除了對特斯拉堅定信仰，狄伯特至今沒有妻小，先後在谷歌(Google)、亞馬遜有穩定工作，也讓他更承受得住股價起伏。狄伯特表示就算去年9月特斯拉曾創下單日最大跌幅21.8%導致1天損失130萬美元也不曾動搖，他說：「未來50年我們可能很難再看到特斯拉這種公司。」

(中時新聞網)