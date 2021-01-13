白色轎車自撞高速公路水泥護欄，並連續翻滾9圈，車身嚴重扭曲變形，幾乎變成廢鐵。（民眾提供／王文吉台中傳真）

國道超車失控撞護欄連翻9圈 乘客拋飛臉部變形慘死（摘自臉書社團《爆料公社》二社）

白色轎車自撞高速公路水泥護欄，並連續翻滾9圈，車身嚴重扭曲變形，幾乎變成廢鐵。（民眾提供／王文吉台中傳真）

救護人員趕到事故現場，將傷者送醫救治。（民眾提供／王文吉台中傳真）

國1北上台中豐原段12日深夜發生死亡車禍，1輛白色轎車行經國1北上168公里，疑因蛇行變換車道，連續超車失敗，先是撞上路側護欄，接著失控翻滾9圈。車內21歲阮姓乘客未繫安全帶，拋飛車外，救護人員到場時全身多處外傷及骨折，且臉部變形，已無生命跡象，送衛福部豐原醫院急救仍不治。

據了解，該車由26歲黃男駕駛，車內有3名男性乘客，家住苗栗的4人相約出遊台中，返家途中，行經國道1號台中豐原交流道北上車道， 疑變換車道超車失速，失控衝撞外側水泥護欄。

台中市消防局12日晚間10時33分獲報，立即派遣大雅及水湳分隊，出動消防車2輛、救護車2輛，消防人員9名，由大雅分隊小隊長蘇泰宗帶隊前往搶救。

救護人員指出，現場1名男子倒在地上，臉部變形，全身多處外傷及骨折，無生命跡象，另有2名男子頭部撕裂傷，均送往衛服部豐原醫院救治。

另名男性乘客拒絕送醫，並驚魂未定表示，他們一行4人相約出遊，當時要返回苗栗，駕駛經常行駛該處路段，很熟悉路況，可能輪胎打滑失控。確切肇事原因正由警方進一步調查釐清。

白色轎車疑超車不慎，失控撞上護欄並翻滾9圈，釀成1死3傷。（民眾提供／王文吉台中傳真）

白色轎車自撞高速公路水泥護欄，並翻滾9圈，車身嚴重扭曲變形，幾乎變成廢鐵。（民眾提供／王文吉台中傳真）

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