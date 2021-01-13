台灣女星郭碧婷2019年嫁給香港娛樂大亨向華強長子向佐，去年10月生下寶貝女兒「小奶皇」，本月9日在台北舉行郭碧婷的歸寧宴以及孩子的百日宴，向華強和向佐申請依親居留，卻因政治立場親中，被疑中共任務性移民，對此向華強回應了。

向太陳嵐10日於微博發文，誇獎台灣疫情控制得最好，讓他們能舉辦兩百多人的喜宴，並替老公和兒子辦依親居留證，「要不然兩個男的回香港就來不了台北了。」想不到有意人士揣測中共任務性移民，向太特別為老公闢謠，「向華強說：『我年紀大了，73歲已退休，還有一點錢，為什麼要做特工呢？應該找些不顯眼而且低調又年輕的人做特工吧？』」向太相信台灣政府英明，不會拿媒體報導來做為證據依歸，表明一家人依親居留是合情合理的權益，「不是（能）因為疫情發生，大家都在鎖國、鎖簽證的情況下，總是想個辦法解決親人的團聚啊！尤其這個爺爺是這麼愛小奶皇的情況下！」

向太陳嵐幫老公正視聽。(翻攝自向太陳嵐微博)

不過，那麼多人申請過台灣依親居留，為什麼向華強父子就被指特工呢？原來向華強的父親向前年輕時參加過抗日戰爭，曾是軍統特務，抗戰勝利後，又到香港從事間諜活動，因此向華強父子爆出有統戰背景，連專業移民代辦公司都坦言身份特殊的話，可能就不會批准申請。

向華強、向佐因身分敏感，申請依親居留引起聲浪。(翻攝自向太陳嵐微博)

對此陸委會發言人邱垂正表示主管機關還在了解中，尚未做出最後的決定；向華強父子能否申請到依親居請，引起外界持續關注。

(中時新聞網)