台中市一位妙齡媽媽在臉書抱怨，寶貝女兒6個月大，人見人愛親戚都搶著抱，有位叔叔習慣嚼食檳榔，常喝醉亂捏女兒的臉，這次更是用口水塗抹女兒滿臉，讓她氣到怒罵：「你最好有點分寸」，甚至婆婆還要她體諒叔叔是長輩，讓她怒氣值再度升天。

一位媽媽昨（12日）在臉書社團《爆怨公社》發文，內文寫道，一位年長的男親戚非常喜歡玩弄原PO才6個月大的女兒，平時喝醉會大力她捏臉，但日前原PO一轉頭就發現，男親戚竟用吃過檳榔的口水塗抹在原PO女兒的臉上。

原PO目睹一切當場氣得朝他大罵：「你最好有點分寸」，在一旁的婆婆則要她體諒對方是長輩，話一出將原PO的怒氣值掀到最高點，原PO狠撂下「要我尊重你，請你尊重我女兒」，便抱著女兒回房間避世。事後原PO還在留言區表示，女兒的臉被口水塗過隔沒多久臉就起一粒粒紅紅的。

貼文在網路擴散後，網友在留言區熱烈討論，「我無法接受」、「超噁，疫情期間還這麼瘋」、「真的很討厭親小孩的任何人」、「無法接受家裡有酒品差的瘋子」、「我會氣到撈垃圾桶的衛生棉砸他臉吧」、「就算沒有吃檳榔，用口水塗臉也超噁心的」。

(中時新聞網)