歐股周二收持平；汽車股、石油股、銀行股等經濟敏感部門支撐著市場。

周二泛歐Stoxx 600指數收漲0.20點或+0.05%，為408.61點。德國DAX指數上漲0.1%，法國和英國股市下挫，分別跌0.2%和0.7%。

投資人迎接財報季的開始，以及20日將上任總統的拜登，如何明確勾勒出財政支出計畫。

歐股汽車股上漲1.7%，雷諾、BMW和福斯接公布了去年銷售數據。美國的競爭同業通用汽車也宣布，將進軍成長中的電動車市場。

銀行股、旅遊休閒股、石油股延續了上周的漲勢，主因為美民主黨和拜登掌控了國會，預期刺激方案不再出現卡關情形。

主要石油股例如英國的BP、荷蘭皇家殼牌(Shell)皆上漲約2%。在產量收緊以及預期美原油庫存減少下，油價觸及近11個月的高價。

儘管如此，防禦性部門例如健康醫療股、公用事業股、消費者日常用品股的下挫，抑制了股市漲勢。

出口導向的英國FTSE 100指數跌0.7%，為歐股表現較差。強勁的英鎊以及新冠疫情病例數的飆升，傷及投資信心。

據Refinitiv I/B/E/S數據顯示，泛歐Stoxx 600指數的上市公司，去年第四季獲利預計下滑26.3%；為對抗新冠病毒而來的封鎖措施，抑制了經濟復甦。

丹麥的全球最大貨櫃船營運商快桅(Maersk)上漲3.4%。券商Berenberg上調該公司股票為買進，表示運費價格可預見走高，將推升該公司獲利動能。

瑞士線上藥妝連鎖公司Zur Rose大漲15%，為歐股表現最佳。美國銀行(BofA)全球研究以「買進」開始評等該公司。

(時報資訊)