普生(4117)旗下GB SARS-CoV-2 Ab ELISA新冠肺炎抗體試劑獲台灣衛福部食藥署(TFDA)核發新型冠狀病毒抗體檢驗試劑專案製造許可，同時持續進行美國、東南亞等地相關認證申請。

普生表示，隨著新冠肺炎疫苗陸續問市，各國政府為達到疫情防控與追蹤，積極鼓勵進行施打新冠肺炎疫苗，由於當人體受到病毒感染時會激發體內免疫反應，將會引發產生抗體，若人體感染新冠肺炎，約一周內將分泌IgM抗體，由於IgM抗體較無專一性，會在體內一段時間後減弱消失，約二至三周後分泌IgG抗體，此IgG抗體的專一性較高，具有較長期的保護力，加上，目前各國持續進行新冠肺炎疫苗施打需求下，將勢必需增加抗體檢測篩檢次數，以達到抗體保護強弱程度追蹤。

普生指出，旗下GB SARS-CoV-2 Ab ELISA新冠肺炎抗體試劑，可搭配普生全自動化儀器或市場上開放系統使用，透過全自動化儀器一次可篩檢約1,152人的檢體，一天24小時更可篩檢出約7,000人的檢體量能，具有一次大量檢測的「高通量」快速檢測效益、高達99％檢測準確度。

(時報資訊)