台積電ADR漲0.33%再創新高，台積電(2330)股價開高走高，早盤平了昨天剛創的新高價597元。台積電即將於明天下午舉行法說會，多家外資在法說會前給予600元目標價，最高上看800元，推升台積電股價不斷創高，蓄勢向600元邁進。

台積電ADR收123美元，漲0.4美元，換算每股為台幣700.63元，首度突破700元。台積電周二收在591元，盤中最高597元，續創新高的步調不變，並逼近600元。

台積電去年第四季營收約為3615.33億元，再創新高，達營收目標3565~3651億元的偏高標，比第三季的新高3564.26億元，增長1.43%。台積電去年營收再創新高，台幣營收近1.34兆元，年增25.2%。

台積電股價連日創新高，趕在本周四法說會前，外資券商助陣，紛紛調高台積電今明年財務預期及目標價，推測合理股價上看650元，並開始有外資喊到700元甚至800元。

外資看好台積電第一季以美元計價營收將優於預期，約與2020年第四季持平；看好今年全球5G手機出貨成長，預期英特爾很快將宣布向台積電委外代工晶片生產，且台積電可能將今年資本支出拉高到200億美元之上，台積電今年營運將再創新高，營收估比去年成長逾一成。

另外，繼美國成功爭取台積電前往亞利桑那州設5奈米廠，日本政府也積極爭取台積電赴日設廠，日前陸續傳出台積電將前往日本設立先進封裝廠及技術研發中心，也將是這次法說會的焦點之一。

(時報資訊)