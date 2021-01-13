中國國民黨主席江啟臣傳出著手安排人事布局，屬意由智庫副董事長連勝文兼任祕書長一職，但昨日（12）卻遭連辦否認。國民黨高雄市議員王耀裕表示，距國民黨7月黨主席改選只剩半年，江想連任就得凝聚各界力量，畢竟政治不能靠一人單打獨鬥；這個時間點傳出相關消息，代表江正在設法展現改革決心、增強國民黨的戰力，對江個人也有正面加分效果。

外傳江啟臣著手布局新人事，有意設置副主席，由祕書長李乾龍升任，祕書長由智庫副董事長連勝文兼任，另增聘現任立委擔任副祕書長。王耀裕今日接受香港媒體《中評社》訪問指出，江若想順利連任黨主席，除了個人努力，凝聚各界的期待與肯定是必須的，而且還要想辦法加強國民黨未來的目標。

被問到江啟臣為何有意「改組」？王耀輝認為，國民黨是百年大黨，江是新手上路，基層當然非常支持江以中生代之姿出線為黨奉獻、努力改革，但黨內各路人馬複雜，會有其他聲音是很正常的事，畢竟一個政黨絕對不可能只有一種聲音，所以該如何將各方聲音整合起來是最重要的。

至於改組是否與黨主席改選有關？王耀輝坦言，政黨運作本來就不能單打獨鬥，僅靠單一人選不成氣候，就算一個人有強大本領，也需要有人脈和資源來相挺，所以江啟臣找他認為對黨有幫助的人選，這是理所當然的事，對黨的戰力也會有所增加；王也直言，若改組順利，江的領導必然「漸入佳境」。

不過此事見報後，連勝文辦公室發言人錢震宇表示：「連勝文沒有接任秘書長的計劃，協助黨的方式有很多，我們會依照既定的步驟持續協助黨的發展。」江啟臣得知連營說法後後，只表示有任何人事異動，黨會正式對外說明。

(中時新聞網)